Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.
“Izglītošanās mūža garumā ir darba tirgus diktēta nepieciešamība, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai profesionālās izaugsmes iespējas būtu pieejamas ikvienam. Iepriekšējā uzņemšanas kārtā saņēmām vairāk nekā 20 tūkstošus mācību pieteikumu, un tas apliecina, ka iedzīvotāju interese par jaunu zināšanu un iemaņu apguvi, un savas profesionālās kvalifikācijas celšanu saglabājas pieprasīta un ļoti augsta. Nozīmīgi, ka arī šoreiz pieteikties pieaugušo mācībām var arī cilvēki ar šobrīd darba tirgus prasībām nepietiekamu izglītības līmeni, tā vairojot savas izredzes un konkurētspēju darba tirgū,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.
Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. Visvairāk izglītības programmu šajā kārtā – aptuveni 370 – pieejamas uzņēmējdarbības, finanšu un grāmatvedības administrēšanas nozarē, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju nozarē pieejamas 119 programmas, bet būvniecības nozarē strādājošie var izvēlēties kādu no 70 izglītības programmām. Mācību piedāvājumā ir iespēja apgūt specializētas zināšanas, piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas vadīšanu vai betonēšanu, ainavu arhitektūru, programmēšanu, datu apstrādi, datordizainu, e-komerciju, elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas citas izglītības programmas.
Mācības līdz šim pabeiguši 43 tūkstoši nodarbināto
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Strādājošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.
Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā
Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.
Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv .
Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.
Informāciju sagatavoja Alise Serģe,VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste