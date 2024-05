Atvērto durvju diena Ogres novada mūzikas un mākslas skolā

Ogres novada mākslas skolā ir pieejama vienota mākslas programma – vizuāli plastiskās mākslas programma. Tomēr trešajā kursā ir vairāki izvēles priekšmeti (keramikas, tekstila tehnikas, kokapstrādes novirziens), kurus skolēns var mācīties padziļināti.

No nākamā mācību gada visās Latvijas mākslas skolās ir pāreja tikai uz septiņu gadu mācību moduli.

Vietniece atzīst, ka OMMS mākslas skolā iepriekš bija 7 un 5 gadu studiju programma, bet ar septembri būs pieejama tikai septiņu gadu izglītības programma. “Lielākās izmaiņas ir mācību programmas stundu kopējā skaita samazināšana un jaunu mācību priekšmeta izveide (dizaina pamati), kā arī tiks pārdēvēti daži jau esoši mācību priekšmeti, taču skolēniem būs iespēja arī apgūt visus ieriekš pieejamos mācību prieksmetus Vai jaunā sistēma būs pozitīva vai negatīva, to mēs vēl tikai vērosim”, atzīst pedagoģe un turpina: “Profesionālās ievirzes mākslas skolā šobrīd mācās 300 bērni, un interešu izglītībās grupās mācās apmēram 250 bērni,” lepojas OMMS pārstāve, “interešu izglītība sākas no 4 gadu vecuma, un ir piemērota bērniem, kuriem ir interese par mākslu, bet nav iespēja to mācīties profesionāli. Savukārt, apgūstot profesionālās ievirzes studijas, skolēniem ir lielāka slodze, ir jāveido izstādes un jāsaņem vērtējumi. To pabeidzot iegūst apliecību par profesionālas ievirzes izglītību. Nereti bērni uzsāk interešu izglītības mācības pirmsskolas vecumā, un sākot ar otro klasi (7-8 gadi), turpina māklsas studijas profesionālās ievirzes programmā”.

Iveta Lāce norāda, ka mazo mākslas entuziastu, kuri pretendē uz interešu izglītības programmu, netrūkst, un dažiem gribētājiem ir jāatsaka. “Mēs nevaram uzņemt tik daudz bērnu, cik vēlas mācīties tieši interešu izglītību,” stāsta I. Lāce.

Iestāšanās kārtība ir atšķirīga

Iestāšanās OMMS mākslas nodaļā atšķiras gan no bērna vecuma, gan izglītības virziena. Ja skolēns vēlas stāties interešu izglītības nodalā, tad tas ir iespējams no 4 līdz 12 gadu vecuma, un nav jākārto iestāšanās eksāmens. “Galvenais ir laicīgi pieteikties!” atgādina vietniece. Pieteikšanās interešu izglītības virziena mācībām ir iespējama, sākot no jūnija.

Tomēr, ja bērns vēlas mākslu mācīties profesionālajā novirzienā, tad tas iespējams no otrās klases vispārizglītojošajā iestādē (apm. 7-8 gadu vecuma). Pieteikšanās šim novirzienam jau ir sākusies un jūnija sākumā būs arī nepieciešams nokārtot iestājeksāmenu – jāzīme priekšmets no dabas, integrējot to radošā darbā.

Jauno māklsinieku izstāde

Atvērto durvju diena OMMS notiks no plkst. 15.30 līdz 18. 00, kuras laikā ikviens interesents varēs uzzināt par māklsas jomas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību procesu, kursiem, iestājeksāmeniem, konsultācijām un skolas bagātīgo dzīvi kopumā.

Līdz tam visas dienas garumā telpās norisināsies “Interesanto interešu festivāls”, uzburot vēl radošāku atmosfēru kā ikdienā.

Apmeklētājiem būs iespēja nobalsojiet par savu favorītu patiesi kolorītā “Stārķu izstādē”!

Tāpat pēdejo dienu 1. stāva izstāžu zālē būs aplūkojama OMMS interešu izglītības grupu audzēkņu izstāde - to radījuši paši jaunākie mākslinieki (4 - 10 g. v.)