Savā uzrunā "Future-Proofing Society: Cultivating the Leaders of 2026 and Beyond" A.Pekuless dalījās ar VisLatvijas vidusskolas pieredzi un redzējumu par to, kā izglītība var palīdzēt veidot ne tikai veiksmīgus skolēnus, bet arī spēcīgu un uz nākotni vērstu sabiedrību.
Runā tika akcentēta būtiska atziņa - sabiedrības sagatavošana nākotnei nesākas ar normatīvajiem aktiem, jaunām mācību programmām vai tehnoloģijām. Tā sākas ar drosmīgu lēmumu visiem kopā veidot nākamo līderu paaudzi.
Hibrīdizglītības modelis kā iedvesmas avots
Uzstāšanās laikā starptautiskajai auditorijai tika prezentēts arī VisLatvijas vidusskolas hibrīdizglītības modelis. Tas apvieno labāko no tālmācības un klātienes izglītības, ļaujot skolēniem mācīties personalizēti, uzņemties atbildību par savu izaugsmi un attīstīt prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē.
Īpaša uzmanība forumā tika pievērsta publiskā un privātā sektora sadarbībai izglītībā. A. Pekuless uzsvēra, ka privātās skolas var kļūt par inovāciju laboratorijām, kurās tiek radīti un pārbaudīti risinājumi visas sabiedrības labā.
"Esmu patīkami pārsteigts, ka VisLatvijas vidusskolas paveiktais ir pamanīts starptautiskā mērogā kā iedvesmojošs piemērs ANO Ilgtspējīgas attīstības 4. mērķa - kvalitatīvas izglītības sasniegšanai. Mājās vedu ne tikai vērtīgus kontaktus un jaunas idejas, bet arī apstiprinājumu tam, ka mūsu izvēlētais virziens ir pareizs. Vienlaikus – arī veselu kaudzi jaunu darbu visai skolas komandai," tā skoals direktors. Viņš uzsver, ka "sasniegums nebūtu iespējams bez ikviena, kurš ik dienu ir daļa no VisLatvijas vidusskolas stāsta. Paldies katram skolēnam, vecākam, skolotājam un kolēģim! Tieši kopā mēs veidojam skolu, kuras pieredze ir interesanta un nozīmīga nu jau arī starptautiskā mērogā."