Koncertcikls UPES VAKARI:
5.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra jauktais koris GRĪVA un pūtēju orķestris HORIZONTS
12.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra Ogres Skolotāju kamerkoris, Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris ANIMA MEA un pavadošā grupa Jēkaba Jančevska vadībā.
19.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra jauktais koris OGRE, jauniešu koris IMPULSS, Ogresgala Tautas nama jauktais vokālais ansamblis SAIME un sieviešu vokālais ansamblis DŪJAS.
Koncertu programmā notikušas nelielas izmaiņas. 5. augustā plānotā Ogres novada Kulltūras centra vokālās grupas ANIMA SOLLA uzstāšanās nenotiks.
Koncerti norisināsies brīvā dabā, Ogres upes promenādē, pie arkveida (Līkā) tilta un to apmeklējums ir bez maksas.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.