Ceturtdiena, 09.10.2025 21:00
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:00
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 13. jūlijs, 2021 19:07

Augustā Ogrē norisināsies koncertcikls UPES VAKARI

ONKC
Augustā Ogrē norisināsies koncertcikls UPES VAKARI
Otrdiena, 13. jūlijs, 2021 19:07

Augustā Ogrē norisināsies koncertcikls UPES VAKARI

ONKC

Turpinot aizsākto tradīciju, šogad, trīs augusta ceturtdienās pulksten 20.00 Ogres upes promenādē uz peldošās skatuves norisināsies koncertcikls UPES VAKARI, kurā ar dabas iedvesmotām un spēka piepildītām melodijām, Ogres upi pieskandinās Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un viņu viesi.

Koncertcikls UPES VAKARI:
5.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra jauktais koris GRĪVA un pūtēju orķestris HORIZONTS


12.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra Ogres Skolotāju kamerkoris, Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris ANIMA MEA un pavadošā grupa Jēkaba Jančevska vadībā.


19.augusts 20.00
Ogres novada Kultūras centra jauktais koris OGRE, jauniešu koris IMPULSS, Ogresgala Tautas nama jauktais vokālais ansamblis SAIME un sieviešu vokālais ansamblis DŪJAS.


Koncertu programmā notikušas nelielas izmaiņas. 5. augustā plānotā Ogres novada Kulltūras centra vokālās grupas ANIMA SOLLA uzstāšanās nenotiks.


Koncerti norisināsies brīvā dabā, Ogres upes promenādē, pie arkveida (Līkā) tilta un to apmeklējums ir bez maksas.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.


Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?