Baiba Liepiņa vada Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centra un Karjeras izglītības centra darbību, veic daudzveidīgu darbu tehnikuma audzēkņu karjeras izglītībā, kā arī piesaista klausītājus un attīsta visa veida pieaugušo izglītības programmas.
Tāpat Liepiņas kundze atbild par tehnikuma kvalitātes vadības sistēmu, uzturot to atbilstoši augstākajiem ISO kvalitātes standartiem.
Ministru kabineta Atzinības rakstus izglītības un zinātnes darbiniekiem svinīgā norisē pasniegs izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).