Baibai Liepiņai piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts

Sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas dienu, Ministru kabinets atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu, apbalvot sešus izcilus nozares darbiniekus par ieguldījumu zinātnē un profesionālās un pieaugušo izglītības izaugsmē.
Ogres tehnikuma direktores vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibai Liepiņai ar Ministru kabineta Atzinības rakstu izteikta valdības pateicība par ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā, karjeras izglītības nodrošināšanā un pozitīva profesionālās izglītības tēla veidošanā sabiedrībā.

Baiba Liepiņa vada Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centra un Karjeras izglītības centra darbību, veic daudzveidīgu darbu tehnikuma audzēkņu karjeras izglītībā, kā arī piesaista klausītājus un attīsta visa veida pieaugušo izglītības programmas.


Tāpat Liepiņas kundze atbild par tehnikuma kvalitātes vadības sistēmu, uzturot to atbilstoši augstākajiem ISO kvalitātes standartiem.


Ministru kabineta Atzinības rakstus izglītības un zinātnes darbiniekiem svinīgā norisē pasniegs izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).

