22. maijā
No plkst. 17.00 Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā (Rīgas ielā 14A, Ogrē) notiks vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies Ogres un citu novadu mājražotāji un mazie uzņēmēji.
Plkst. 18.00 Ogres Kultūras centrā skatītājiem būs iespēja klātienē redzēt TV sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” jaunās sezonas dalībnieču sagatavotos īpašos priekšnesumus un kļūt par lieciniekiem viņu drosmes, izaugsmes un pārmaiņu stāstiem.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē notiks danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
23. maijā
Priecēs Birzgales pagasta svētki – sākot no makšķerēšanas sacensībām plkst. 6.00 un noslēdzot ar svētku balli kopā ar grupu “Vēja radītie” un DJ A.P līdz par rīta gaismai.
Gaidāmi arī Tomes pagasta svētki “Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā” – no plkst. 9.00 dažādi svētku pasākumi pie Oškroga, Tomes dienas centrā, tautas namā, parkā un Tomes vecajā skoliņā. Plkst. 19.00 koncerts “Manas dzīves dziesmas” – uzstāsies Atis Ieviņš & "The Rock Brothers". Plkst. 21.00–2.00 svētku balle kopā ar grupu “Smalkais stils”.
Ogres Ledus hallē notiks Kārļa Skrastiņa piemiņas turnīrs hokejā: plkst. 11.45 U-8 vecuma grupas spēles, savukārt plkst. 15.45 uz ledus kāps U-12 vecuma grupas komandas. Turnīrs norisināsies visas dienas garumā līdz pat plkst. 20.00.
Plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē skanēs bērnu vokālās studijas "Svilpastes" koncerts "Laimīgā rēdereja". Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē aicina uz jauktā kora “Ogre” koncertu “Skaņu mozaīka”. “Mēs neizpildām tikai dziesmas, mēs būvējam stāstu no pretstatiem, kas atklājas mūsu dzīves dažādajās izpausmēs. Jo tā visa ir mūsu dzīve – krāsaina kā mozaīka!” tā sevi un gaidāmo koncertu raksturo kora “Ogre” dalībnieki. Biļešu cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā notiks jubilejas koncerts "Jauktajam korim Suntaži 155!". Koncertā piedalīsies: jauktais koris "Suntaži", solists Daumants Kalniņš, pavadošā grupa Uģa Krišjāņa vadībā. Diriģente Ketlīna Brauere, mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Jančevskis. Koncerta vadītājs – Kārlis Tols. Biļetes cena – 3 eiro.
Plkst. 18.00 Madlienas Kultūras nama O2 zālē gaidāma tikšanās ar dzejnieci un šovu zvaigzni Magoni Liedeskalnu. Biļetes cena: 5 eiro.
Muzeju nakts pasākumi Ogres novadā
No plkst. 12.00 līdz 16.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā aicina ciemos gan lielus, gan mazus pētniekus uz izzinošu pasākumu “No papīra līdz ekrānam”. Ieeja – bez maksas.
Plkst. 19.00 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notiks izstāde “Kas trauciņam vēderā?”, plkst. 19.00–23.00 – trauku apgleznošanas un smilšu darbnīcas, plkst. 20.00 – jautra vakarēšana ar Lauru Lapu. Pasākuma laikā darbosies tirdziņš – noderēs skaidra nauda.
Plkst. 19.00-22.00 Muzeja nakts aktivitātes plānotas Ķeipenes kinostacijā. Būs iespēja izbraukt ar sliežu velosipēdiem. Vakara kulminācijā – režisora Zigura Vidiņa filma “Augusta kinosprādziens”, kas stāstīs par leģendārajām kinodienām Latvijā.
No plkst. 16.00 līdz pusnaktij Ķeguma muzejā Tomē un Tomes bibliotēkā notiks pasākums kopā ar "Animācijas brigādi" – animācijas filmu leļļu izstāde, radošā animācijas darbnīca – leļļu un filmiņu gatavošana, Jāzepa Osmaņa dzejoļi bērniem, pastaiga muzejā līdz pusnaktij.
No plkst. 18.00 līdz 23.00 "Elektrum" Enerģētikas muzejā Ķegumā apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, izzināt enerģētikas vēsturi un attīstību, uzzināt par videi draudzīgu enerģijas ražošanu interaktīvajos eksponātos, piedzīvot eksperimentus kopā ar "Fizmix", baudīt iluzionista Dante Pecoli priekšnesumu, klausīties mūziķa Jura Kaukuļa un muzikālās apvienības "Emily Family" koncertu.
No plkst. 18.00 līdz 22.00 Ciemupes Tautas namā skatāma izstāde "Arī lupats reiz bija goda krekls" – ciemupiešu kāzu kleitas un goda drānas, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" dalībnieču austie grīdas celiņi. Plkst. 18.00 animācijas īsfilmu cikls "Brīnumskapis", plkst. 19.00 spēlfilma "Perfektie".
Plkst. 19.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā “Brīvības ceļš” būs iespēja satikt Latvijas neatkarības kustības dalībniekus un dzirdēt stāstu par Latvijas karoga slēpšanu 20. gs. 80. gadu sākumā, plkst. 20.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 36 notiks ekskursija izstādē “Cepuru karaliene un viņas batikas” kopā ar kuratori Irēnu Bužinsku, plkst. 21.00 aicina uz cepuru izgatavošanas darbnīcu Lienas Subatiņas-Brazevičas vadībā. Ieeja – bez maksas.
24. maijā
Plkst. 15.00 Ķeguma Tautas namā notiks radošais vakars “Man pieder zvaigznes debesīs” ar dziedošo kopu “AudRa”, kas dziedās pašu radītas dziesmas, piedāvās klausīties kokles un ģitāras skaņās un mazliet pasapņos par zvaigznēm. Ieeja par ziedojumiem.
Ogresgrīvas pusmuižā priecēs džeza svētki– no plkst. 16.00 aicina uz Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Džeza nodaļas studentu koncerteksāmenu. Trīs daļas, trīs dažādi stāsti. Rezervāciju uz pasākumu veikt iepriekš vietnē oab.lv vai pa tel. 20724242. Ieeja par ziedojumiem.