Klātesošos ar muzikāliem sveicieniem priecēs īpašie viesi grupa Raxtu Raxti.
Balva ir augstākais novērtējums kultūras nozarē, un to piešķir par nozīmīgiem kultūras notikumiem Ogres novadā, izciliem un radošiem sasniegumiem, inovatīvām idejām kultūrā, kā arī par panākumiem valsts un starptautiskā mērogā. Godināsim personības, kuras sekmējušas un attīstījušas kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.
Par mūža ieguldījumu Ogres novada kultūras attīstībā godināsim trīs izcilas personības — Skaidrīti Andževu, Valdi Villerušu un Anitu Ausjuku.
Skaidrīte Andževa
Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja un skolotāja, kuras radošā darbība jau vairāk nekā četras desmitgades ir nozīmīga Ogres novada kultūrvides sastāvdaļa. Viņas profesionālais un radošais mūžs cieši saistīts ar Suntažiem, kur izkopta un paaudzēs nodota dejas tradīcija.
Horeogrāfiju Skaidrīte Andževa sāka veidot 20. gadsimta 90. gadu vidū, apzinoties, cik svarīgi kolektīvam radīt oriģinālu repertuāru. Šī radošā ievirze izrādījās veiksmīga — viņas dejas regulāri guvušas atzinību Jaunrades deju konkursos, iedrošinot turpināt horeogrāfes ceļu. Šobrīd Skaidrītes Andževas radošajā pūrā ir vairāk nekā 70 deju, kas tiek izdejotas kolektīvos visā Latvijā. Viņas darbi izceļas ar muzikalitāti, latviskās skatuviskās dejas tradīciju izjūtu un cieņu pret dejotāju.
Skaidrītes Andževas mūža darbs ir apliecinājums uzticībai dejai, Suntažu pagastam un tā cilvēkiem. Viņas ieguldījums nav mērāms tikai dejās un koncertos — tas dzīvo izaudzinātajās dejotāju paaudzēs, saglabātajās tradīcijās un stiprinātajā Ogres novada kultūras identitātē.
Valdis Villerušs
Grafiķis, mākslas zinātnieks, pedagogs un grāmatu mākslinieks, kura daudzpusīgais un ilggadīgais darbs devis paliekošu ieguldījumu Latvijas kultūras telpā. Valda Villeruša profesionālā darbība grāmatu mākslā, izglītībā un pētniecībā organiski savijusies ar dziļu personisku atbildību pret dzimto pilsētu Ikšķili, tās vēsturi un kultūrvidi.
Īpaši nozīmīgs ir viņa mūža ieguldījums Ikšķiles vēstures dokumentēšanā un saglabāšanā — būdams “Ikšķiles almanaha” idejas autors, sastādītājs un redaktors, viņš apkopojis vēstures liecības un rosinājis interesi par pilsētas kultūras mantojumu. Savā dzīves gaitā Valdis Villerušs aktīvi iesaistījies gan valsts, gan novada kultūras un sabiedriski nozīmīgos procesos, darbojies kultūras organizācijās un veicinājis sabiedrības izpratni par kultūras vērtībām. Paralēli radošajam darbam viņš ilgus gadus strādājis pedagoģijā, nododot savas zināšanas nākamajām mākslinieku paaudzēm. 2025. gadā viņa mūža darbs īpaši godināts Ikšķilē — ar personālizstādi “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi” un dokumentālās filmas “Valdis Villerušs, Ikšķiles portretists” pirmizrādi.
Valda Villeruša dzīvesgājums ir spilgts piemērs pašaizliedzīgai kalpošanai kultūrai, vietējās kultūrvides saglabāšanai un attīstībai, atstājot paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm.
Anita Ausjuka
Ilggadēja kultūras darbiniece un sabiedriski aktīva persona Ogres novadā. Ar kultūras jomu ir saistīts visas viņas darba mūžs kopš 1974. gada. Anita Ausjuka strādājusi par mākslinieciskās daļas vadītāju Ogres rajona Kultūras namā, Ogres Tautas namā, Ogres Kultūras namā, vadījusi Ogres estrādi, strādājusi par kultūras darba koordinatori Ogres novada pašvaldībā. Ar savu entuziasmu, radošumu un augsto atbildību Anita Ausjuka vienmēr ir iedvesmojusi kultūras jomas darbiniekus, kultūras pasākumu norisēs allaž iesaistījusi gan profesionālus māksliniekus, gan amatiermākslas kolektīvus, organizējot daudzveidīgus, saturīgus un interesantus pasākumus, tādējādi bagātinot kultūras dzīvi pilsētā un novadā.
Anita Ausjuka arī šobrīd aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, ir iniciatore dažādu pasākumu organizēšanā, sniedzot nozīmīgu atbalstu kultūras darbiniekiem.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina apmeklēt pasākumu un godināt kultūras nozares balvu ieguvējus. Ieeja pasākuma bez maksas. Ielūgumus var saņemt Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00.
Ogres novada Gada balva kultūrā nominācijas:
- Mūža ieguldījums kultūrā – nozīmīgs ieguldījums un īpaši sasniegumi kultūras nozarē, kultūrvides saglabāšanā un attīstībā;
- Gada notikums kultūrā – nozīmīgs, radošs un kvalitatīvs pasākums, projekts, izstāde, izrāde, koncerts vai cits kultūras notikums;
- Gada cilvēks kultūrā – nozīmīgs ieguldījums, sasniegums vai jaunrade kultūras nozarē;
- Gada kultūrvieta – jaunizveidota vai esoša kultūrvieta, kas radoši piedāvā vai nodrošina pieejamību kultūras procesiem;
- Gada jaundarbs kultūrā – izcils un nozīmīgs jaundarbs literatūrā, mūzikā, vizuālajā mākslā, teātra mākslā, kino vai jebkurā citā kultūras nozarē;
- Gada tradicionālās kultūras mantojums – nozīmīgs ieguldījums tradicionālās kultūras saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā;
- Gada debija kultūrā – radošs, spilgts, oriģināls, inovatīvs sniegums kultūras nozarē;
- Gada skatuves mākslinieks – radošs, izcils, individuāls sniegums skatuves mākslā;
- Ogres novads pasaulē – veiksmīgi pārstāvēts vai popularizēts Ogres novads Latvijā un ārpus Latvijas robežām.