2026. gada 18. janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē notiks svētku koncerts “Mēs nosargājām Latviju”. Uz koncertu aicināti 1991. gada barikāžu dalībnieki no visiem Latvijas novadiem (katru barikāžu dalībnieku var pavadīt viens tuvinieks), ieeja ar ielūgumiem.
Ogres novada pašvaldība aicina novadā dzīvojošos 1991. gada barikāžu dalībniekus līdz 2026. gada 7. janvārim pieteikt dalību koncertā, zvanot uz Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra tālr. 65071160.
Pašvaldība nodrošinās transportu nokļūšanai uz koncerta norises vietu un atpakaļ. Pēc pieteikumu apkopošanas pašvaldības pārstāvis sazināsies ar katru koncerta dalībnieku un informēs par iekāpšanas vietām ceļā uz Rīgu un izkāpšanas vietām atpakaļceļā. Visi koncerta dalībnieki saņems ielūgumus ieejai koncerta norises vietā.