Trešdiena, 17.12.2025 14:34
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17.12.2025 14:34
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17. decembris, 2025 12:56

Barikāžu dalībnieki aicināti pieteikties koncerta “Mēs nosargājām Latviju” apmeklējumam

ogresnovads.lv
Barikāžu dalībnieki aicināti pieteikties koncerta “Mēs nosargājām Latviju” apmeklējumam
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 17. decembris, 2025 12:56

Barikāžu dalībnieki aicināti pieteikties koncerta “Mēs nosargājām Latviju” apmeklējumam

ogresnovads.lv

1991. gada janvāra barikādes bija laiks, kad Latvijas iedzīvotāji ar nevardarbīgu pretošanos un vienotību, un pilsonisku drosmi nosargāja mūsu valsts neatkarību. 2026. gada janvārī aprit 35 gadi kopš šiem notikumiem.

2026. gada 18. janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē notiks svētku koncerts “Mēs nosargājām Latviju”. Uz koncertu aicināti 1991. gada barikāžu dalībnieki no visiem Latvijas novadiem (katru barikāžu dalībnieku var pavadīt viens tuvinieks), ieeja ar ielūgumiem.

Ogres novada pašvaldība aicina novadā dzīvojošos 1991. gada barikāžu dalībniekus līdz 2026. gada 7. janvārim pieteikt dalību koncertā, zvanot uz Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra tālr. 65071160.

Pašvaldība nodrošinās transportu nokļūšanai uz koncerta norises vietu un atpakaļ. Pēc pieteikumu apkopošanas pašvaldības pārstāvis sazināsies ar katru koncerta dalībnieku un informēs par iekāpšanas vietām ceļā uz Rīgu un izkāpšanas vietām atpakaļceļā. Visi koncerta dalībnieki saņems ielūgumus ieejai koncerta norises vietā. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?