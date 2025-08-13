Barojam savus māksliniekus, nevis mākslīgo intelektu! Jeb vai bērni tādēļ vairāk mīlēs grāmatas?

Parakstos par dzīvu mākslu
Kāpēc bērnu oriģinālliteratūrā arvien biežāk parādās ilustrācijas, kas radītas MI programmās? Jautā A.Bremšmite un izklāsta vairākas savas versijas. Viņa jautā, vai iemesli meklējami ekonomiskos apsvērumos vai stilīguma meklējumos, bet varbūt tie ir centieni "rotaļāties ar visu, ko piedāvā MI" vai arī slēpjas "nevērībā pret bērnu literatūru"?
"MI izmantošana bērnu grāmatās ir pamanāma, tomēr nenotiek tik masveidīgi, lai tas liecinātu par ekonomisku izdevīgumu. Turklāt šobrīd MI ilustrācijās izmanto izdevniecība, ko objektīvi varam saukt par turīgāko Latvijā. Interesants paradokss – MI radītā ilustrācija diemžēl rada lētuma sajūtu, kas arī psiholoģiski pazemina teksta vērtību, lai cik aizraujoši un interesanti tas būtu uzrakstīts," pauž diskusijas rosinātāja.
Viņa apzinās, ka liela daļa no mums jau šobrīd nespēj iedomāties dzīvi un darbu bez MI. Tomēr tas esot paradoksāli, ka "mēs paniski baidāmies, ka MI atņems mums darbu, bet ar otru roku to turpinām barot un audzēt arvien gudrāku un spējīgāku. Lūdzu, barojam mūsu māksliniekus, nevis MI!"
A.Bremšmite norāda, ka Latvijā ir desmitiem un vairāk "lielisku, fantastisku, starptautiski un lokāli atzītu un apbalvotu ilustratoru, un ka Grafikas katedrā studē gudri un asredzīgi topošie mākslinieki". "Ar šo mazo raksta galu es visvairāk gribēju pateikt, ka ļoti cienu un atbalstu viņu darbu, un redzu tajā lielu spēku un vērtību arī bērnu lasītprieka veicināšanā. Es parakstos par dzīvu mākslu!"
Attēlā - fragments no Dainas Ozoliņas "Vilkaču meža gids" MI radītās ilustrācijas, A.Bremšmite
Mākslinieki nav apdraudēti
Sociālā platformā aizsāktajā diskusijā, Zvaigzne ABC vadītāja V.Kilbloka atbild, ka noteikti nav apdraudēti nākotnē mākslinieki, kas tiek piesaistīti. "Te ir nomierinoša tabuliņa, kas rāda, kā katru gadu pieaug Zvaigzne ABC izmaksātās autoratlīdzības māksliniekiem un rakstniekiem. Pagājušajā gadā 1.16 miljoni, šogad būs vēl vairāk. Un vēl jau ir arī algas, ko saņem štatā strādājošie grāmatu dizaineri un literārie redaktori."
Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras pasniedzēja Rūta Briede neslēpj, ka viņas attieksme pret MI "šobrīd ir visai vieglprātīga, jo savā darbā ierauga aspektus dzīvē un ilustrācijā, kuros radošs cilvēks ir neaizvietojams." Viņa ir pārliecināta, ka līdz šim mākslinieciskā ziņā MI nav spējis pārspēt topošos un ļoti talantīgos jaunos Latvijas ilustratorus un viņi, turklāt, māk MI dancināt pēc savas gribas. Viņasprāt, jāņem vērā MI priekšrocība - ātrums, kādā tas spēj ģenerēt attēlu. "Mākslinieki, pat visātrākie, nevar pārspēt MI zibenīgumā. Bet nu visos citos aspektos gan. Mums nav jāsacenšas ar MI, bet jāturpina būt neaizvietojamiem tur, kur mēs tādi esam."
A.Bremšmites rosinātā diskusija izpelnījusies pāri par 70 komentētāju reakcijām. Ir kas atbalstoši "parakstās zem katra viņas rakstītā vārda" un norāda, ka šāds MI ilustrāciju risinājums ir "diezgan atbaidoši. Tikpat labi gleznu var bāzt plastmasas rāmī. Vai restorāna ēdienu pasniegt uz plastmasas šķīvja." Kāda komentātāja Elīna Brasliņa, kas pati studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā atsaucas uz kādu rakstu, kurā Prinstonas zinātnes un tehnoloģiju vēstures pasniedzējs studentus aicinājis sarunāties ar čatbotu, lai labāk ieraudzītu savu cilvēcību mašīnas spogulī. "Varbūt ar MI attēliem mēs kādā brīdī arī iemācīsimies to darīt, taču neesmu vēl redzējusi pārliecinošu piemēru," tā E.Brasliņa.
Savukārt, Dina Miliga, kas arī studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā, komentē - "MI dod iespēju grāmatas autoram vienlaicīgi būt arī ilustrāciju autoram! Tā ir autora vārdu meistarība, kas rada šīs ilustrācijas. Manuprāt, diezgan kulminējoša sajūta, pašiem radīt ilustrācijas bez vizuālās izglītības." Viņa ir pārliecināta, ka mākslinieku talants attiecībās ar MI noteikti dominē.
Vairāki Facebook sekotāji pateicas A.Bremšmitei par ierosināto diskusiju, jo tēma paliek arvien aktuālāka.
Tikmēr Zvaigzne ABC vadītāja vērš uzmanību uz autores stāstu, kas esot unikāls un aizraujošs. "Daina Ozoliņa (ar savu skolotājas pieredzi) saprot pusaudžus, māk stāstīt tā, ka elpa aizraujas. Mans bērna prāts un mazmeitas arī ir sajūsmā. Un man acu priekšā ir rakstniece, kas līdzās burtiem pati aizrautīgi bur ekrānā dažādas latviešu mistiskās būtnes," tā V.Kilbloka.