Kāda vieta tur vispār pašcenzūrai, viņa jautā. Patiesība ir tur laukā, žurnālista uzdevums ir pastāstīt auditorijai to, kas jau tur ir. Tāds ir viņa darba pienākums. Ja kāds eksperts baidās runāt, sauciet citus, kas pārstāv to segmentu un nebaidās. Jūsu uzdevums ir veidot kopējo bildi, nevis savu [bailīgo] viedokli iestarpināt," tā uzsvērusi BBC pārstāve, norādot, ka viens viens no BBC principiem ir impartiality – neitralitāte, nevis objektivitāte. Patiesība ir tur laukā, žurnālista uzdevums ir pastāstīt auditorijai to, kas jau tur ir.
Baško uzsver, ka žurnālistikas pamatuzdevums ir patiesības meklēšana un pasniegšana, nevis centieni izvairīties no negatīvas reakcijas.
“Ja gribas, lai jūsu ziņotie fakti nerada stipras negatīvas reakcijas, pārliecinieties, ka tie patiešām ir fakti, nevis jūsu politiskais vai ideoloģiskais redzējums,” viņš norāda.
“Patiesība ir svēta misija. Tā ir vērtība, par kuru jābūt gatavam maksāt. Ja neesat gatavi – izvēlieties citu profesiju.”
Baško arī kritizē dažus sabiedriskā medija redaktorus, kuri, viņaprāt, vēlētos vidi, kur “pareizie” viedokļi var tikt pausti bez sabiedrības iespējas reaģēt.
“Izpratne par vārda brīvību dažu mediju darboņu vidū ir biedējoša,” viņš raksta. “Labi vismaz, ka viņi aicina BBC ļaudis sevi apgaismot. Cerams, ka ieklausīsies.”
Pozitīvā kontekstā Baško piemin bijušo sabiedriskā medija ombudu Andu Rožukalni, kura konferencē nolasījusi savas studentes vēstījumu: jauniešiem nevajag “debilizētu saturu”.
“Absolūti pievienojos,” komentē ieraksta autors. “Sabiedrības kultūru jānosaka ir augšām un vecajiem, nevis jaunajiem vai morāli bezaizspriedumainajiem.”
Noslēgumā Baško izsaka retoriskas pārdomas: "Tā ir sabiedriskā medija lielā iespēja. Bet, protams, ir variants to iespēju palaist garām un ļaut kovida izpurgātajai sabiedrībai izšķīst vēl mazākās vienībās katram savā “medijā” — ir variants turpināt būt vēstures beigu vēstnešiem, kuriem politika ir jau mirusi, kur pareizās atbildes uz vairumu jautājumu ir zinātniski pierādāmas, kur nav ideoloģijas, kur auditorija ir nevis līdzdalībnieki kā BBC gadījumā, bet auditorija ir priekšmets, kuru tu apstrādā. Un tad loģiski, ka sabiedrība novērsīsies un ne par ko kopīgu vairs nesarunāsies. Pa kuru ceļu iesim, Latvija?"