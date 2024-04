Baznīca, kas izturējusi padomju laiku Antra Gabre, Ogres Vēstis Visiem

Meņģeles luteriskā baznīca nav vienīgā Latvijā, kura izdzīvojusi un pastāvējusi padomju gados, tomēr ir ļoti daudz bēdu stāstu par izpostītiem un par noliktavām un darbnīcām pārvērstiem dievnamiem. Tāpēc meņģelieši noteikti var lepoties gan ar to, ka viņu pagasta baznīca ir atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli, gan ar to, ka ēka kopš tās pirmsākumiem nav būtiski pārbūvēta, gan to, ka dievnams nav pārtraucis savu darbību.