15. maijā
Plkst. 14.00 Suntažu Kultūras namā gaidāms ģimenes dienas koncerts. Piedalīsies Suntažu pamatskolas interešu izglītības kolektīvi. Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Krapes Tautas namā būs iespēja noskatīties dokumentālo filmu "Visi putni skaisti dzied" par pasaules galu, kas nemanāmi notiek mūsu acu priekšā. Ieeja: 3 eiro.
Plkst. 19.00 Lauberes Kultūras namā notiks Maksima Trivaškeviča stand-up komēdija "Smaids". Biļetes cena: 5 eiro.
16. maijā
Plkst. 9.00 stāvlaukumā pie Taurupes Tautas nama notiks pavasara gadatirgus.
No plkst. 12.00 visas dienas garumā Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā gaidāmas Atvērto baznīcu dienas un Baznīcu nakts aktivitātes. Pasākums noslēgsies ar ērģeļmūzikas koncertu sveču gaismā plkst. 23.30.
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Andru Manfeldi. Pasākums ir bez maksas un paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un autorus. Tas notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025. gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz Ogri.
Arī Suntažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Baznīcu nakts aktivitātes: no plkst. 18.00 baznīca atvērta apmeklētājiem un iespēja uzkāpt baznīcas tornī, plkst. 20.00 uzstāsies Suntažu sieviešu vokālais ansamblis “Svīre”, plkst. 20.30 – sitaminstrumentu ansamblis "Ekho".
Plkst. 18.00 Ikšķiles Brīvdabas estrādē priecēs tautas deju lielkoncerts “Pūralāde”. Šogad svētki solās būt īpaši vērienīgi, vienuviet pulcējot aptuveni 800 dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem, lai kopīgā dejas solī godinātu mūsu kultūras mantojumu. Ieeja bez maksas.
17. maijā
Plkst. 11.00 Ogres Baltajā valdorfskolā Brīvības ielā 31 (ieeja no pagalma) gaidāms pasaku rīts. Pasaka – "Vienace, divace, trejace". Pirms pasakas – muzikāli kustīgā daļa, pēc – radošā darbnīca. Ieeja par ziedojumiem.
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā varēs noskatīties filmu visai ģimenei “Meitene vārdā Vilo”. Biļetes cena: 3 eiro.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā notiks ģimenes dienai veltīts koncerts. Dziedās bērnu vokālie ansambļi no Madlienas, Ķeguma, Lauberes un Ogres. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē priecēs bērnu un jauniešu deju kolektīva "Pīlādzītis" koncerts "Turpinājums". Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.