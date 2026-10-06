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Otrdiena, 6. oktobris, 2026 10:02

Bērni palīdz bērniem! Ogres bērnudārznieki sagatavo Drosmes kastes slimnīcas mazajiem pacientiem

OgreNet
Bērni palīdz bērniem! Ogres bērnudārznieki sagatavo Drosmes kastes slimnīcas mazajiem pacientiem
Publicitātes foto
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 10:02

Bērni palīdz bērniem! Ogres bērnudārznieki sagatavo Drosmes kastes slimnīcas mazajiem pacientiem

OgreNet

Vakar, 5. oktobrī, Ogres rajona slimnīcas rīts sākās īpaši sirsnīgi. Slimnīcā viesojās Ogres PII "Strautiņš" audzēkņi kopā ar audzinātājām, lai mazajiem pacientiem nodotu pašu sarūpētās Drosmes kastes. Slimnīcas pārstāvji priecīgi dalās, ka "Drosmes kastēs bija rotaļlietas un nelieli pārsteigumi, kas bērnam pēc izmeklējuma vai medicīniskas procedūras var kļūt par iedrošinājumu un mazu balvu par drosmi. Taču šīs iniciatīvas nozīme ir daudz plašāka – tā palīdz bērnam slimnīcas vidē justies drošāk un vienlaikus apliecina, ka līdzās ir cilvēki, kuri par viņu domā un vēlas atbalstīt."

Īpašu vērtību šai iniciatīvai piešķir tas, ka bērni palīdz bērniem.

"Iesaistoties Drosmes kastes veidošanā, bērni jau no mazotnes iepazīst rūpes par līdzcilvēkiem, mācās dalīties un ar savu rīcību sniegt prieku tiem, kuriem konkrētajā brīdī nepieciešams papildu iedrošinājums," tā savā Facebook kontā raksta slimnīcas pārstāvji.

Viņi pauž sirsnīgu pateicību PII “Strautiņš” audzēkņiem, viņu ģimenēm un pedagogiem par atsaucību, ieguldīto darbu un sarūpētajām Drosmes kastēm.

"Jūsu dāvātie pārsteigumi turpinās savu ceļu pie Ogres slimnīcas mazajiem pacientiem, palīdzot kādu satraukuma pilnu brīdi padarīt nedaudz vieglāku, jo reizēm drosmei nepieciešams pavisam mazs iedrošinājums. Labais vairo labo."

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