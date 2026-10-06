Bērni palīdz bērniem! Ogres bērnudārznieki sagatavo Drosmes kastes slimnīcas mazajiem pacientiem

Īpašu vērtību šai iniciatīvai piešķir tas, ka bērni palīdz bērniem.
"Iesaistoties Drosmes kastes veidošanā, bērni jau no mazotnes iepazīst rūpes par līdzcilvēkiem, mācās dalīties un ar savu rīcību sniegt prieku tiem, kuriem konkrētajā brīdī nepieciešams papildu iedrošinājums," tā savā Facebook kontā raksta slimnīcas pārstāvji.
Viņi pauž sirsnīgu pateicību PII “Strautiņš” audzēkņiem, viņu ģimenēm un pedagogiem par atsaucību, ieguldīto darbu un sarūpētajām Drosmes kastēm.
"Jūsu dāvātie pārsteigumi turpinās savu ceļu pie Ogres slimnīcas mazajiem pacientiem, palīdzot kādu satraukuma pilnu brīdi padarīt nedaudz vieglāku, jo reizēm drosmei nepieciešams pavisam mazs iedrošinājums. Labais vairo labo."