Ik pavasari gājputni velta daudz laika un enerģijas ne vien tūkstošiem kilometru tāliem pārlidojumiem, bet arī ligzdas vīšanai, olu dēšanai un perēšanai, mazuļu aprūpei un barošanai. Svarīgākais, kas jāatceras: ja vēlaties rūpēties par putniem un ligzdu nosargāt, atstājiet to putnu ziņā, mierā un drošībā, vērojot tikai no attāluma.
Galda spēles dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma. Tā ir spēlējama ar metamo kauliņu, veicot atbilstošus gājienus, kur par uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš pirmais nokļūst no starta lauciņa līdz finišam. Galda spēli papildina arī 12 faktu kartītes, kuras ļauj tuvāk iepazīt starptautiskās gājputnu atgriešanās reģistrācijas programmas "Dzīvais pavasaris" septiņas putnu sugas – balto stārķi, svīri, bezdelīgu, dzeguzi, krastu čurksti, smilšu tārtiņu, bišu dzeni.
"Ceram, ka galda spēle būs ne vien izklaidējošs, bet arī izglītojošs elements ģimenēs, skolās, bibliotēkās, kas raisīs diskusijas tās spēlētāju vidū par putnu dzīvi un par cilvēka lomu tajā. Priecāsimies, ja kādam tas būs pirmais solis, lai pievienotos Latvijas Ornitoloģijas biedrībai un izzinātu putnu dzīvi padziļinātāk un iesaistītos pilsoniskās aktivitātēs," uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Agnis Bušs.
Galda spēle un faktu kartītes drukātā veidā būs pieejamas žurnālā "Putni dabā" 2021/1, savukārt elektroniski bez maksas ikvienam interesentam tās ir lejuplādējamas un izdrukājamas pašu spēkiem šeit:
Galda spēli "Putna dzīve" starptautiskās gājputnu atgriešanās reģistrācijas programmā “Dzīvais pavasaris” ir sagatavojusi Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar "HeidelbergCement" atbalstu.
Lai palīdzētu apzināt izmaiņas gājputnu populācijās, bērni un jaunieši, viņu ģimenes, draugi un skolotāji vairāk nekā 50 valstīs Eiropā, Āzijā un Āfrikā aicināti reģistrēt gājputnu novērojumus starptautiskās programmas "Dzīvais pavasaris" vietnē šeit: , vēstot arī pārējo valstu dalībniekiem par to, cik un kādi gājputni un kuros novados novēroti Latvijā. Programmu "Dzīvais pavasaris" vienpadsmito gadu koordinē starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība "BirdLife International", ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta īstenošanu jau trešo gadu finansiāli atbalsta "BirdLife International" sadarbības partneris – starptautiskais uzņēmums "HeidelbergCement". Plašāk: www.springalive.net.
Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties vairāk nekā 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”. Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas "BirdLife International" pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.
Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta “Dzīvais pavasaris” koordinatore Latvijā