Kino seansi:
23.janvārī plkst. 11.00
Animācijas filma SAPŅU MEISTARI
Režisors Kim Hagen Jensen
20.februārī plkst. 11.00
Animācijas filma CEĻOJUMS UZ MĒNESI
Režisors: Ali SamadiAhadi
27.martā plkst. 11.00
Animācijas filma PILLE
Režisors JulienFournet
Biļetes uz kino seansiem var iegādāties Ogres Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES kasēs visā Latvijā un internetā – www.bilesuparadize.lv.
Biļetes cena: 4 eiro, 3 eiro ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs)
Pieaugušajiem biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Bērniem no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgs sertifikāts, vai pēdējo 72 stundu laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!