Sestdiena, 16. aprīlis, 2022 10:30

Bērnu filmu rīts. Animācijas filma Trusītis Pēterītis 2. Mazais bēglis

Bērnu filmu rīts. Animācijas filma Trusītis Pēterītis 2. Mazais bēglis
Bērnu filmu rīts. Animācijas filma Trusītis Pēterītis 2. Mazais bēglis

17.aprīlī plkst. 11.00 Ogres novada kultūras centrā Bērnu filmu rīts.
Biļetes EUR 4; 3 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Turpinājums stāstam par mazo un nebēdnīgo trusīti Pēterīti!

Bea, Tomass un trusīši beidzot ir atraduši kopīgu valodu un vada mierīgu dzīvi laukos. Tomēr Pēterītis nespēj nosēdēt uz vietas – viņa dvēsele alkst piedzīvojumu. Tāpēc, izmantojot pagadījušos izdevību, mazais dumpinieks dodas iespaidu meklējumos uz pilsētu. Pēterīša lielā ģimene, riskējot ar visu, dodas viņu meklēt, un nu mazajam bēglim jāizlemj, kas viņam ir vissvarīgākais.

Režisors Will Gluck

Bez vecuma ierobežojuma

Filmas garums: 1 h 33 min.

Filmas pirmizrāde: 04.03.2022

Filma dublēta latviešu valodā.

Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

