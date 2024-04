BĒRNU FILMU RĪTS ar animācijas filmu MŪMIJAS

Animācijas filmas sižets norisinās zemes dzīlēs, kur slēpjas 3000 gadus sena mūmiju pilsēta. Tajā mīt princese Nefera un Tats, kuriem jālaulājas pēc imperatora pavēles, lai arī neviens no abiem to nevēlas – Nefera alkst brīvības, bet Tatam ir alerģija no saistībām, bet dievu griba ir neizbēgama. Tikmēr uz zemes lords Silvestrs Kārnabijs veic arheoloģiskos izrakumus un atrod ko unikālu – ēģiptiešu faraonu laulību gredzenu. Tatam nav citas izvēles, kā doties uz dzīvo cilvēku pasauli un iefiltrēties mūsdienu Londonā, lai gredzenu atgūtu.



Filma tulkota latviešu valodā un kinoteātros tiek rādīta no 24. februāra.



Biļetes uz kino seansu nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit: Biļetes cena EUR 5, 4 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu.