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Autore grāmatas atvēršanas svētkos Ogres Centrālajā bibliotēkā 2025. gada 17. jūnijā. Svētkos viesojās arī ogrēniete, apgāda "Zvaigzne ABC" vadītāja Vija Kilbloka, kas atzina – “Nejaucēni” ir tik laba grāmata, ka tā noteikti jātulko un jāved lasīt arī lietuviešu un igauņu bērniem.
Šo īpašo apbalvojumu pasniedz katru gadu izcilā dabas dzejnieka un rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā 24. jūlijā. Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) jau divdesmit otro gadu piešķir šo balvu četrās kategorijās – Eiropas rakstnieks un viņa darba tulkotājs; balva literatūrā un grāmatu mākslā; balva "Jaunaudze" par labāko debiju.
"Esmu ļoti gandarīta un pateicīga, ka manu debijas grāmatu bērnu literatūrā - un literatūrā vispār – “Nejaucēnus” ir atzinīgi novērtējuši gan lasītāji, gan vairākas profesionāļu žūrijas. Grāmata bija nominēta LaLiGaBai kategorijā “Labākais oriģinālliteratūras darbs bērniem”, tā ir iekļauta BJVŽ 2026 sarakstā un tagad arī nominēta Starptautiskajai Jāņa Baltvilka balvai – LVM balvai “Jaunaudze” par labāko debiju bērnu literatūrā. Dzirdēju, ka Baltvilka balvas žūrijai šogad bijušas ļoti spraigas diskusijas, tāpēc aizkustinoši un pagodinoši būt nominētai līdzās diviem ļoti pieredzējušiem un pieaugušo dzejā sevi pierādījušiem autoriem," neslēpj Mārīte Tabita Kalniņa.
Viņa stāsta, ka “Nejaucēni” ļauj piedzīvot un sajust īstu Latvijas vasaras garšu: būšanu ārā, turklāt reizēm ne to jaukāko radību ielenkumā, dabas vērošanu, izzināšanu un izprašanu, garlaicības pārvarēšanu gandrīz bez interneta, radošumu, kopīgu darbošanos un atpūtu ar vecākiem un vecvecākiem. Turklāt māksliniece Alise Landsberga to visu ir tik trāpīgi atainojusi arī ilustrācijās.
Rakstniece atklāj, ka arī ar Jāni Baltvilku viņai ir īpaša saikne. "Es tāpat kā viņš savulaik, būdams ne tikai dzejnieks, bet arī dabas pētnieks – ornitologs, vienmēr raugos uz dabu kā uz nebeidzamu brīnumu avotu, izjūtot lielu cieņu un apbrīnu pat par vissīkāko kukainīti un tā nozīmi visumā. Manuprāt, šī brīnīšanās un rotaļīgums atspoguļojas arī viņa unikālajā dzejas valodā, par kuru jūsmoju un no kuras mācos joprojām. Turklāt pamatskolas laikā esmu arī tikusies ar Baltvilku un pārnesusi mājās viņa dzejoļu krājumu ar autogrāfu."
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Līdz 23. jūlija pusnaktij norit arī Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv lasītāju balsojums, kur iespējams izvēlēties labāko un skaistāko grāmatu no balvai izvirzītajiem darbiem. To vidū arī - "Nejaucēni".