Pirmdiena, 20.10.2025 12:31
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20.10.2025 12:31
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 11:55

Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena

Ogres Centrālā biblioteka
Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena
Foto: OCB
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 11:55

Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena

Ogres Centrālā biblioteka

10. oktobra rītā Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa skļanēja priekā, svinot Tūves Jānsones radīto Muminu 80 gadu dzimšanas dienu.

Ar Suomen suurlähetystö Riika – Embassy of Finland in Riga un Zvaigzne ABC atbalstu bibliotēkā svinējām Tūves Jānsones pirms 80 gadiem radīto Muminu dzimšanas dienu.
Svētku dienu ar smiekliem un zinātkāri piepildīja Ogres Centra pamatskolas 2.e klases bērni skolotājas Lienes Reisas vadībā, un visi kopā uzbūrām īstas dzimšanas dienas svinības, kurās netrūka arī našķu un jautrības.
Pasākumā skolēni iepazina tēlus no grāmatām par Muminu ģimeni, grupiņās izveidoja īpašus dzimšanas dienas apsveikumus, izstaigāja piedzīvojumiem bagāto Muminu ielejas taku un noslēgumā mielojās ar Somijas vēstniecības sagādāto svētku cienastu.
Kā pasākuma noslēgumā bērniem stāstīja Somijas vēstniecības pārstāve Lelde Rozīte – Muminu ieleja ir īpaša vieta, kur patverties, kad apkārt nemierīgs. Ticam, ka skaistās dzimšanas dienas svinības bērniem paliks prātā vēl ilgi un būs kā mudinājums Muminu ielejā atgriezties atkal un atkal.
Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena
Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena
Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena
Bērnu literatūras nodaļā nosvinēta Muminu 80 gadu dzimšanas diena
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?