Ar Suomen suurlähetystö Riika – Embassy of Finland in Riga un Zvaigzne ABC atbalstu bibliotēkā svinējām Tūves Jānsones pirms 80 gadiem radīto Muminu dzimšanas dienu.
Svētku dienu ar smiekliem un zinātkāri piepildīja Ogres Centra pamatskolas 2.e klases bērni skolotājas Lienes Reisas vadībā, un visi kopā uzbūrām īstas dzimšanas dienas svinības, kurās netrūka arī našķu un jautrības.
Pasākumā skolēni iepazina tēlus no grāmatām par Muminu ģimeni, grupiņās izveidoja īpašus dzimšanas dienas apsveikumus, izstaigāja piedzīvojumiem bagāto Muminu ielejas taku un noslēgumā mielojās ar Somijas vēstniecības sagādāto svētku cienastu.
Kā pasākuma noslēgumā bērniem stāstīja Somijas vēstniecības pārstāve Lelde Rozīte – Muminu ieleja ir īpaša vieta, kur patverties, kad apkārt nemierīgs. Ticam, ka skaistās dzimšanas dienas svinības bērniem paliks prātā vēl ilgi un būs kā mudinājums Muminu ielejā atgriezties atkal un atkal.