Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZE tīklā un internetā, vietnē šeit:
Biļetes cenas 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
No 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama šeit: vai ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.