Ceturtdiena, 09.10.2025 21:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:47
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 12. novembris, 2021 12:16

Bērnu vokālā studija SVILPASTES plūc laurus videoklipu konkursā Argentīnā

ONKC
Bērnu vokālā studija SVILPASTES plūc laurus videoklipu konkursā Argentīnā
Piektdiena, 12. novembris, 2021 12:16

Bērnu vokālā studija SVILPASTES plūc laurus videoklipu konkursā Argentīnā

ONKC

5. novembrī Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā norisinājās neklātienes videoklipu konkurss ARGENTINE GATHERING, kurā Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas SVILPASTES iesūtītie videoklipi saņēmuši pirmo vietu.


Konkursa vērtēšana norisinājās vairākās vecuma grupās. Vecuma grupā no 9 - 10 gadiem SVILPASTU dalībnieki startēja ar videoklipu dziesmai SILA ZVANI, kuras mūzikas autore ir Ilze Miezere un teksta autors Arturs Goba. Savukārt žūrijas vērtējumam 13 - 14 gadu vecuma grupā SVIPASTES nodeva dziesmas BUR MAN BURVJI, SKAUŽ MAN SKAUĢI videoklipu Aivara Lūša un Ilzes Miezeres aranžējumā.


Abi godalgotie videoklipi tapuši šajā vasarā. Tajos iemūžināts Latvijas dabas skaistums un jauno dziedātāju kopā būšanas prieks, kas pandēmijas apstākļos pavadītās ziemas laikā bija pietrūcis visvairāk.


“Šajā konkursā bijām vienīgie pārstāvji no Latvijas un ir patiess prieks saņemt novērtējumu un pozitīvos komentārus, ko par videoklipiem izteikusi starptautiskā žūrija,” atklāj bērnu vokālās studijas SVILPASTES vadītāja Ilze Miezere.


Videoklipi tapuši sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru. Par video un skaņu rūpējās video mākslinieks Ansis Imaks un skaņu mākslinieks Sandis Grauzs.
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES konkursa dziesmu video iespējams noskatīties Ogres novada Kultūras centra Youtube kanālā Okultūra (BUR MAN BURVJI, SKAUŽ MAN SKAUĢI šeit:, SILA ZVANI šeit: un kultūras centra Facebook lapā sadaļā video.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?