Konkursa vērtēšana norisinājās vairākās vecuma grupās. Vecuma grupā no 9 - 10 gadiem SVILPASTU dalībnieki startēja ar videoklipu dziesmai SILA ZVANI, kuras mūzikas autore ir Ilze Miezere un teksta autors Arturs Goba. Savukārt žūrijas vērtējumam 13 - 14 gadu vecuma grupā SVIPASTES nodeva dziesmas BUR MAN BURVJI, SKAUŽ MAN SKAUĢI videoklipu Aivara Lūša un Ilzes Miezeres aranžējumā.
Abi godalgotie videoklipi tapuši šajā vasarā. Tajos iemūžināts Latvijas dabas skaistums un jauno dziedātāju kopā būšanas prieks, kas pandēmijas apstākļos pavadītās ziemas laikā bija pietrūcis visvairāk.
“Šajā konkursā bijām vienīgie pārstāvji no Latvijas un ir patiess prieks saņemt novērtējumu un pozitīvos komentārus, ko par videoklipiem izteikusi starptautiskā žūrija,” atklāj bērnu vokālās studijas SVILPASTES vadītāja Ilze Miezere.
Videoklipi tapuši sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru. Par video un skaņu rūpējās video mākslinieks Ansis Imaks un skaņu mākslinieks Sandis Grauzs.
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES konkursa dziesmu video iespējams noskatīties Ogres novada Kultūras centra Youtube kanālā Okultūra (BUR MAN BURVJI, SKAUŽ MAN SKAUĢI šeit:, SILA ZVANI šeit: un kultūras centra Facebook lapā sadaļā video.