Ceturtdiena, 09.10.2025 22:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 10. marts, 2022 12:04

Bērnu vokālās studijas SVILPASTES koncerts PAR ZAĻU PAT VĒL ZAĻĀKS

ONKC
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES koncerts PAR ZAĻU PAT VĒL ZAĻĀKS
Ceturtdiena, 10. marts, 2022 12:04

Bērnu vokālās studijas SVILPASTES koncerts PAR ZAĻU PAT VĒL ZAĻĀKS

ONKC

12. martā plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē uz pavasara ieskaņas koncertu PAR ZAĻU PAT VĒL ZAĻĀKS aicina Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija SVILPASTES.

Koncertā uz skatuves kāps dziedātāji no visām vokālās studijas SVILPASTES vecuma grupām. Pašiem mazākajiem vokālistiem šī būs pirmā uzstāšanās reize publikas priekšā.

Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes tīklā un internetā šeit:
Biļetes cena 2 EUR.

Pieaugušajiem jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgs sertifikāts un personu apliecinošs dokuments! Bērniem no 18 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāts. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?