Koncertā uz skatuves kāps dziedātāji no visām vokālās studijas SVILPASTES vecuma grupām. Pašiem mazākajiem vokālistiem šī būs pirmā uzstāšanās reize publikas priekšā.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes tīklā un internetā šeit:
Biļetes cena 2 EUR.
Pieaugušajiem jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgs sertifikāts un personu apliecinošs dokuments! Bērniem no 18 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāts. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!