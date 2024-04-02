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Otrdiena, 02.04.2024 03:14
Irmgarde
Sestdiena, 8. oktobris, 2022 05:26

Bezmaksas A2 latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sabiedrības integrācijas fonds
Bezmaksas A2 latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem
Sestdiena, 8. oktobris, 2022 05:26

Bezmaksas A2 latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sabiedrības integrācijas fonds

Atsaucoties pieprasījumam, paplašinātas iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodas prasmes. Papildus Sabiedrības integrācijas fonda nodrošinātajām A1 valodas apmācībām, šobrīd ir atvērta pieteikšanās arī A2 līmeņa apmācībām nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību. Pieteikšanās līdz š.g. 15. oktobrim.

-Vidējo izglītību ieguvušajiem (no 17 gadiem) vismaz 120 stundu apjomā

-Pieejami bezmaksas visā Latvijā

-Klātienē, attālinātā vai jauktā formā

Atrodi sarakstā sev vispiemērotāko latviešu valodas kursu nodrošinātāju un sazinies ar pakalpojuma sniedzēju, lai pieteiktos šeit:

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НОВИНИ! Подайте заявку на БЕЗКОШТОВНЕ A2 навчання латиської мови для громадян України!

У відповідь на попит, було розширено можливості для громадян України вивчати латиську мову.  Окрім мовної підготовки А1, яку проводить Фонд інтеграції суспільства, наразі відкрито прийом заявкок на навчання на рівень А2 для неповнолітніх громадян України, які мають середню освіту.  Запис до 15 жовтня цього року.

-Дорослим не менше 120 годин 

-Безкоштовно у всіх регіонах Латвії

-Очна, дистанційна або змішана форми навчання

Знайдіть у списку найбільш підходящi курси латиської мови та зв’яжіться з учбовим закладом, щоб подати заявку:

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