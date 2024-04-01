Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem/ Изучение латышского языка для граждан Украины

Mācību periods: 03.10.2023. – 08.12.2023.
Mācību laiks: otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18.00
Mācības notiek: Ogres Centra pamatskolā, Meža prospektā 14.
Pieteikšanās līdz 29. septembrim.
Mācību centrs BUTS aicina pastāstīt par šo iespēju saviem ukraiņu draugiem un ciemiņiem!
Pieteikšanās un jautājumi:
+371 27898033; +371 27898045
Aizkraukle, Gaismas iela 20A (bijusī ledus halle, 1. stāvs).
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Если вы желаете выучить базовый уровень латышского языка (А1) очно с преподавателем в рамках программы Фонда социальной интеграции, приглашаем вас присоединиться к группе в городе Огре (Начальная школа Центра Огре, проспект Межа 14).
Период обучения: 03.10. – 08.12.2023.
Дни учебы: рабочие дни (Вторник, среда, пятница).
Время учeбы: с 18:00 (4 часа)
Обучение с 18 лет.
Заявку на обучение просим заполнить до уровня А1 до конца сентября 2023 года.
Заявление в свободной форме.
Необходимая обязательная информация:
Формат обучения (очное или дистанционное обучение.).
Имя участника
Фамилия участника
Дата рождения (дд/мм/гггг)
Период обучения
Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и т.д.)
Номер документа, удостоверяющего личность.
Телефон
Эл. Почта
Заявку просим прислать на адрес или как фотографию на WhatsApp т. 27898033 или 27898045.
После получения заявки, мы с вами свяжемся и дадим всю необходимую информацию, а также ответим на ваши вопросы.