Pieredze liecina, ka tikai retā diēta ir vienlaikus gan veselīga, gan arī efektīva. Tāpēc, ja vēlaties noskaidrot, kas par tievēšanu būtu jāzina ikvienam, kurš vēlas “eksperimentēt” ar savu ķermeni, aicinām jūs uz bezmaksas lekciju ciklu "Diētu patiesā seja jeb kā tievēt pareizi". Tā ietvaros kopā ar sertificētu uztura speciālisti Gitu Ignaci centīsimies rast atbildes uz aktuālākajiem ar diētām saistītajiem jautājumiem:
-Kā samazināt svaru, vienlaikus palielinot darbaspējas un kopējo veselību, kā arī labsajūtu?
-Kādas ir biežāk izplatītās kļūdas, veidojot ēdienkarti, ja mērķis ir samazināt svaru?
-Vai un kā svara dinamiku ietekmē hormoni?
-Kādas ir pasaulē populārākās diētas un kāda ir to efektivitāte, ņemot vērā zinātnisko pētījumu datus?
-Vai pie liekā svara vainojamas tikai kalorijas?
-Kā saglabāt vēlamo svaru pēc atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem, piemēram, vai un kāda nozīme šajā procesā ir fiziskajām aktivitātēm?
Šo lekciju ciklu veidos divas nodarbības, kas viena otru papildinās. Šīs nodarbības norisināsies 22. februārī un 1. martā laikā no plkst. 19.00 līdz 20.30 Zoom platformā.
Saite uz nodarbībām tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem. Lai tām pieteiktos, interesentiem ir jānosūta uz e-pasta adresi šāda informācija: vārds, uzvārds, kā arī precizējoša informācija – tiks apmeklētas abas šī lekciju cikla nodarbības vai tikai viena no tām. Ja plānots apmeklēt tikai vienu no šī cikla nodarbībām, lūgums norādīt – kuru (datums).
Informācijai: Gita Ignace uztura konsultāciju jomā darbojas vairāk nekā 12 gadus. Papildus savai specialitātei viņa apguvusi arī dažādas psiholoģijas metodes, kuru elementus veiksmīgi pielieto savā praksē. Tāpat speciāliste darbojas kā auglības atpazīšanas metodes konsultante un jau divus gadus vada pašas izstrādāto "Sugarfree" kursu, kura mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izkļūt no saldumu, našķu un pārmērību slazdiem.
Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, "Oveselība" veselības veicināšanas konsultante