1. decembrī
12:00-12:45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)
13:00-13:45 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)
14:00-15:00 Akmeņu iela 50 (pie veikala)
3. decembrī
11:30-11:40 Turkalne
12:00-13:00 Jugla
13:30-14:00 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)
14:15-15:00 Loka iela
8. decembrī
12:00-12:45 Dzelmes
13:00-13:45 Kaibala (pie skolas)
14:45-15:30 Pumpuri / Daugavieši
14. decembrī
9:30-10:00 Glāžšķūnis
10:15-10:30 Cepļi
10:40-10:50 Zeltiņi
11:00-12:00 Krape
12:05-12:15 Lejieši
12:20-12:30 Liepkalni
13:00-13:40 Krapes krustojums
14:00-15:00 Lobe
16. decembrī
10:00-11:00 Zādzene
11:15-11:35 Rudiņi
11:45-12:00 Spundes
12:45-13:15 Vērene
13:20-13:30 Suces
13:45-14:20 Plātere
14:45-15:00 Madliena – Induļi
17. decembrī
10:30-11:30 Mazozoli
11:40-11:50 Vecā skola
12:00-12:30 Lakstene
12:40-13:00 Ķeipene
13:10-13:20 Vatrāne
13:40-14:00 Diedziņš
14:30-15:00 Ķieģeļceplis
Jautājumu un citos gadījumos aicinām sazināties: Tel. bibliobusā: 26304015, Tel. bibliotēkā: 65071947, E-pasts:
Bibliobusa gaitām aicinām arī sekot šeit:
Mobilās bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos norādījumus un drošības pasākumus.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre