29.augustā notiks atklāšana un pirmā radošā nodarbība biedrības “Dzīvais Māls” īstenotā projekta "Ēkas atjaunošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" ietvaros.
Visas ziemas garumā būs iespēja konkrētos datumos un laikos apmeklēt bezmaksas radošā nodarbības Tomē, Ķieğeļceplī. Šajās nodarbībās apgūsim vizuāli plastisko mākslu-keramiku, kā arī daudz citas radošas nodarbes.
Pēc pirmās nodarbības tiks izziņoti datumi un laiki turpmākajām aktivitātēm.
Radošās mājas atklāšana plkst.13.00.
Radošās nodarbības plkst.14.00.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 27752929.
Radošās nodarbības tiek īstenotas projekta "Ēkas atjaunošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" Nr.20-04-AL02-A019.2202-000010 ietvaros, kas realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.
Aktivitāte tiek īstenota ar Ķeguma finansiālu atbalstu un Biedrības Dzīvais Māls līdzfinansējumu.