Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 13. jūnijs, 2021 09:00

Biedrība "Saules raksts" aicina uz pasākumiem ģimenēm

Biedrība "Saules raksts" aicina uz pasākumiem ģimenēm
Svētdiena, 13. jūnijs, 2021 09:00

Biedrība "Saules raksts" aicina uz pasākumiem ģimenēm

Visas vasaras garumā un rudenī biedrība "Saules raksts" ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" atbalstu projekta "Kopīgi kvalitatīvi pavadīts laiks – ģimenes lielākā vērtība" ietvaros organizēs vairākus aizraujošus, izglītojošus un saliedējošus pasākumus ģimenēm.

Biedrības "Saules raksts" valdes priekšsēdētāja Maija Kolberga informē, ka projekts "Kopīgi kvalitatīvi pavadīts laiks – ģimenes lielākā vērtība" radīts ar mērķi nodrošināt iespēju Ogres novada ģimenēm kvalitatīvi kopīgi pavadīt laiku, stiprināt ģimenēs latviešu kultūrvēsturiskās vērtības kā latviešu tradīcijas, darba tikums, valsts un novada kultūras mantojums, apgūstot jaunas lietas neformālā veidā.


Projektā plānots nodrošināt izglītojošas aktivitātes neformālā veidā ģimenēm ar bērniem – līdz 10 gadu vecumam, ģimenēm ar bērniem no 10 gadu vecuma un bērniem vecākiem par 10 gadiem.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta iespēja apgūt darba tikumu ziepju un rokassprādžu meistardarbnīcās,stiprināt valstiskas un pilsētas vērtības viktorīnās un foto orientēšanās pasākumos, stiprināt emocionālo saikni vēja zvanu, ģimenes gleznas izveidē un pārgājienā, stiprinot attiecības starp bērniem un vecākiem, radot drošības sajūtu, mācot atbildību un kvalitatīvi pavadot laiku kopā

.
Lai radītu vasaras saulgriežu noskaņu, pirmā radošā darbnīca plānota jau 19.06.2021. plkst. 11:00 un 12:00. Darbnīcas laikā ģimenes ar bērniem vecumā līdz 10 gadiem varēs godināt senos amatus, pavadīt radoši laiku kopā, iepazīt zāļu nozīmi un radīt ziepes un ķermeņa skrubjus no dabas veltēm – kazas piena, zālītēm un citiem materiāliem, ko izmantot Jāņu dienas pirtiņā.Pasākumā ieeja bez maksas.


Sīkāka informācija par šo un citiem pasākumiem pieejama biedrības "Saules raksts" Facebook kontā šeit:
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja Maija Kolberga, Biedrības "Saules raksts" valdes priekšsēdētāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?