Biedrības "Saules raksts" valdes priekšsēdētāja Maija Kolberga informē, ka projekts "Kopīgi kvalitatīvi pavadīts laiks – ģimenes lielākā vērtība" radīts ar mērķi nodrošināt iespēju Ogres novada ģimenēm kvalitatīvi kopīgi pavadīt laiku, stiprināt ģimenēs latviešu kultūrvēsturiskās vērtības kā latviešu tradīcijas, darba tikums, valsts un novada kultūras mantojums, apgūstot jaunas lietas neformālā veidā.
Projektā plānots nodrošināt izglītojošas aktivitātes neformālā veidā ģimenēm ar bērniem – līdz 10 gadu vecumam, ģimenēm ar bērniem no 10 gadu vecuma un bērniem vecākiem par 10 gadiem.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta iespēja apgūt darba tikumu ziepju un rokassprādžu meistardarbnīcās,stiprināt valstiskas un pilsētas vērtības viktorīnās un foto orientēšanās pasākumos, stiprināt emocionālo saikni vēja zvanu, ģimenes gleznas izveidē un pārgājienā, stiprinot attiecības starp bērniem un vecākiem, radot drošības sajūtu, mācot atbildību un kvalitatīvi pavadot laiku kopā
Lai radītu vasaras saulgriežu noskaņu, pirmā radošā darbnīca plānota jau 19.06.2021. plkst. 11:00 un 12:00. Darbnīcas laikā ģimenes ar bērniem vecumā līdz 10 gadiem varēs godināt senos amatus, pavadīt radoši laiku kopā, iepazīt zāļu nozīmi un radīt ziepes un ķermeņa skrubjus no dabas veltēm – kazas piena, zālītēm un citiem materiāliem, ko izmantot Jāņu dienas pirtiņā.Pasākumā ieeja bez maksas.
Sīkāka informācija par šo un citiem pasākumiem pieejama biedrības "Saules raksts" Facebook kontā šeit:
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja Maija Kolberga, Biedrības "Saules raksts" valdes priekšsēdētāja