Jau šo piektdien un sestdien, 24. un 25. oktobrī, Birzgales tautas namā norisināsies ilgi gaidītais 11. Diasporas amatierteātru festivāls "LAIPA 2025". Šis unikālais kultūras notikums pulcēs latviešu diasporas amatierteātru kolektīvus no dažādām pasaules malām, lai kopīgi svinētu latviešu teātra tradīcijas, radošo garu un kultūras mantojumu.

Šogad visus dalībniekus mīļi sagaidām Birzgalē – Birzgales tautas namā.

Festivāls tiks atklāts 24. oktobrī plkst. 11.00.

Divu dienu garumā skatītājiem būs iespēja baudīt dažādu žanru izrādes, muzikālus priekšnesumus, kā arī iepazīt diasporas latviešu radošo dzīvi.

Šogad festivālā piedalīsies izcilas amatierteātru trupas no dažādām pasaules valstīm:

  • Burtonas amatierteātris "Strops" (Lielbritānija)
  • Reikjavīkas latviešu teātris (Islande)
  • Sanfrancisko Jaunais teātris (ASV)
  • Vācijas latviešu amatierteātris – studija "Ezīši"
  • Oslo latviešu teātris "O’Latte" (Norvēģija)
  • Liezēres pagasta amatierteātris "Linate" (Latvija)
  • Bradfordas teātra trupa "Saulespuķes" (Lielbritānija)
  • Briseles Sirsnīgais teātris / Tallinas filiāle (Beļģija/Igaunija)

Ieeja festivālā ir bez maksas, tāpēc visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt šo pasākumu un piedzīvot divas dienas pilnas ar radošumu, teātri un latviešu diasporas siltumu.

Tiekamies Birzgalē!

Pasākums notiek Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) 2025 ietvaros.

Diasporas amatierteātru festivāla "Laipa 2025" programma
