Paaugstināt Ķeguma novada Birzgales pagasta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību. Veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistīt tos dažāda veida aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projekts aizsākās jau iepriekšējā mācību gadā, taču visiem zināmu iemeslu dēļ, mums (Kristaps Turlais, Kristiāna Grode, Līga Zeinvalde, Mārtiņš Bezzubovs, Ieva Krivko, Henriks Kokins)nesanāca to noorganizēt līdz galam. Uzfilmējām video ar plānotajām stafetēm un sadalījām organizatoriskos pienākumus. Lai atkal pieķertos un novestu darbu līdz galam, vajadzēja ļoti saņemties.
3 nedēļas pirms pasākuma sanācām kopā lai izrunātu, kas vēl ir jāizdara. Izstrādājām "Olimpiskās dienas" logo, pasūtījām krekliņus, medaļas, kausu. Izveidojām diplomus. Grupas dalībniekiem tika dota iespēja saprast cik viegli vai grūti ir noorganizēt pasākumu. Visu sagatavot un sarunāt. Skolēniem pat izdevās sarunāt pasākuma sponsorus. Kā jau parasti dažas lietas tika organizētas pēdējā brīdī. Mazliet mainītas stafetes, kāds kaut ko piemirsa laicīgi sarunāt.
Laika apstākļi arī bija visai interesanti, lietus, saule, vējš, aukstums, siltums. Labi, ka sniegs mūs vēl nepārsteidza. Diena sākās ar skolotājas Mārītes Petrovskas iesildošajiem vingrojumiem. Pēc tam tika izveidotas 7 komandas, to sastāvā bija dalībnieki no 1.-9.klasei. Komandas radīja savus karogos, tos prezentēja un tālāk devās uz stafetēm. Pārbaudījumi bija visdažādākie, kādā bija nepieciešams kaut ko atrast, kādā uzminēt. Citā pārnes, pārlēkt un iemest. Nosportojušies un nedaudz vēja izpūsti sildījāmies ar skolas pavārīšu gatavoto gardo zupu. Pēc maltītes,vētras un lietus brīdī, notika apbalvošana. 3.vieta komandai "Burkāniņi", 2. Vieta- "Čapji" un 1.vietu ieguva komanda "Adat zivs".
Sakām paldies sponsoriem "Feini Steini" – izgatavoja koka medaļas ar "Olimpiskās dienas" logo un veikals "Lats", kas sagādāja dzeramo ūdeni dalībniekiem. Paldies arī jāsaka skolas personālam.
Informāciju sagatavoja Diāna Arāja, 5.aktivitātes grupas mentore