Būvdarbi objektā sākās šā gada februārī, un, kā stāsta Ogres novada pašvaldības projektu vadītājs Edgars Pārpucis, tie šobrīd norit atbilstoši plānotajam grafikam. Līdz šim ir nojaukta vecā «Bitītes» bērnudārza – ēka. Daļa būvgružu izvesti, savukārt daļa pārstrādāta uz vietas, lai materiālus atkārtoti izmantotu jaunās ēkas būvniecībā. Pašlaik izbūvēti pamati un uzsākta pirmā stāva nesošo sienu būvniecība. Turpmāk tiks izbūvēt jumts, starpsienas, inženiertīkli, jāveic energoefektivitātes risinājumu izbūve un iekšdarbi, kā arī jālabiekārto apkārtējā teritorija. Ja viss noritēs, kā plānots, jaunais bērnudārzs durvis vērs 2027. gada vasarā.
Jaunā ēka būs divstāvu un atbildīs A+ energoefektivitātes klasei. Tajā paredzēti vairāki ilgtspējīgi risinājumi – uz jumta tiks uzstādīti saules paneļi, bet ēkā darbosies sistēma, kas ļaus atgūt siltumu no kanalizācijas. Tas samazinās enerģijas patēriņu un padarīs ēku videi draudzīgāku. Projekta vadītājs uzsver, ka jaunais bērnudārzs būs ne tikai jaunākā, bet arī modernākā pirmsskolas izglītības iestāde novadā. Tajā būs izveidotas 12 grupas, kuras varēs apmeklēt līdz 248 bērni vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem.
Jauns bērnudārzs – jaunas iespējas
Plašās grupu telpas papildinās logopēda un bērnu psihologa kabineti, vairākas nodarbību telpas un multifunkcionāla zāle, kuru nepieciešamības gadījumā varēs sadalīt vairākās daļās. Īpaši padomāts arī par ēkas funkcionalitāti – gan multifunkcionālajai zālei, gan ēdināšanas telpai būs papildu izejas uz āru, ļaujot siltajā sezonā ērtāk organizēt pasākumus un aktivitātes arī ārpus telpām.
Ikdienas ērtībām paredzētas vairākas ieejas atsevišķām bērnu grupām, velonovietne ar nojumi, kā arī īpaša telpa bērnu ratiņu novietošanai. Savukārt bērniem ar kustību traucējumiem būs nodrošināta pilnīga vides pieejamība – ēkā būs lifts un pielāgoti sanitārie mezgli.
Ne mazāk uzmanības pievērsts arī ārtelpai. Ap bērnudārzu tiks veidoti apstādījumi, stādīti koki un krūmi, kas nodrošinās dabisku noēnojumu. Būs divi plaši rotaļu laukumi ar mīksto segumu, koka nojumēm, rotaļu kompleksiem, spēļu namiņiem, šūpolēm un citām modernām rotaļu iekārtām. Tiks izbūvētas jaunas ietves, autostāvvietas, apgaismojums un uzstādīts jauns žogs. Gan ēkā, gan tās apkārtnē darbosies videonovērošanas sistēma.
Lai gan vecās «Bitītes» ēka ir nojaukta, viena vēsturiska liecība tomēr saglabāta. Demontāžas laikā noņemtie bērnudārza vārti ir nodoti pašvaldībai glabāšanā. Pagaidām gan vēl neesot pieņemts lēmums, kā tie nākotnē tiks izmantoti.
Jaunā bērnudārza būvniecība ir daļa no plašākas Ogres izglītības sistēmas attīstības, uzsver Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs. Viņš norāda, ka pēc jaunā bērnudārza atvēršanas pilsētā vairs nebūs rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, bet atsevišķās grupās bērnu skaits būs mazāks. Atbrīvojot telpas citās izglītības iestādēs, būs iespējams attīstīt līdz šim nepietiekami pieejamus speciālās un interešu izglītības pakalpojumus. «Notiekošās pārmaiņas nāks par labu gan mūsu izglītības darbiniekiem, gan bērniem un ģimenēm. Mēs nodrošināsim vairāk un daudzveidīgākus pakalpojumus mūsu pilsētas bērniem un pieaugušajiem,» uzsver Grigorjevs.
Bērnudārzs – jauns posms
Kļaviņu ģimenē aug trīs dēli – 12 gadu vecais Gustavs un gadu un septiņus mēnešus vecie dvīņi Rodrigo un Raiens. Vecākiem Dainim un Natālijai jaunā bērnudārza būvniecība ir īpaši priecīgs notikums. Lai gan dvīņi jau ir uzņemti bērnudārzā «Cīrulītis» un to sāks apmeklēt septembrī, ģimene labprāt izvēlētos jauno «Bitīti», kas atradīsies vien dažu minūšu gājiena attālumā no viņu mājām. Vecāki atzīst, ka vieta bērnudārzā pavērs vairāk iespēju sakārtot ikdienu un pilnvērtīgāk atgriezties darbā.
Kļaviņiem ir arī lauku mājas Madlienā, kur brīvdienās bērni iepazīst lauku dzīvi, tomēr par savu dzīvesvietu ģimene izvēlējusies Ogri, jo pilsētā ir plašākas iespējas un tuvāk darbavietas.
Dvīņu audzināšana prasa daudz spēka un pacietības. «Ir vieglas dienas un ir grūtākas, bet viņiem vienmēr blakus ir labākais draugs – vienam otrs,» ar smaidu saka Natālija. Rodrigo vairāk interesē tehnika – instrumenti, zāles pļāvējs un viss, ko dara tētis, savukārt Raiens vairāk turas pie mammas. Audzinot dvīņus, īpašs palīgs ir Gustavs, kuru abi sauc par savu pirmo palīgu.
Paši vecāki savas bērnudārza gaitas atceras ar labām emocijām. Natālija bērnībā apmeklēja Madlienas bērnudārzu «Taurenītis», savukārt Dainis – bērnudārzus Cēsīs un Baložos. «Man visspilgtāk atmiņā palikušas jaukās audzinātājas. Bērnudārzā izveidojās arī pirmās draudzības, un ar dažiem bērniem vēlāk kopā gājām skolā,» ar prieku atceras Natālija. Kļaviņu ģimenes ieskatā moderns bērnudārzs nav tikai jauna ēka – svarīgākais ir vide, kurā bērni jūtas droši un apmeklē to ar prieku. «Galvenais, lai ir interesantas nodarbības un pretim ir jaukas, atsaucīgas audzinātājas. Būtu forši, ja bērnudārzā būtu arī baseins – Gustavs to apmeklēja Madlienā, un viņam ļoti patika,» saka vecāki. «Saviem bērniem novēlam, lai viņi izaug par labiem, gudriem un mērķtiecīgiem cilvēkiem. Lai bērnudārzā viņus pieņem tādus, kādi viņi ir, un mācīšanās notiek caur spēli, ar prieku un interesi. Tieši tur sākas bērna ceļš uz izglītību,» uzsver Kļaviņu ģimene.
Kļaviņu ģimene – Natālija, Dainis, Gustavs un dvīņi Rodrigo un Raiens – pie topošā bērnudārza. Vecāki cer, ka nākotnē arī viņu jaunākie dēli varēs apmeklēt jauno pirmsskolas izglītības iestādi
Pagātne satiek nākotni
Izdevuma «Padomju Ceļš» 1969. gada 31. maija numurā publicēta pirmā reportāža no jaunā bērnudārza, kuru tobrīd vēl turpināja iekārtot. Tās ievadā rakstīts: «Ogres visjaunākā bērnudārza vieta ir Zilo kalnu pakājē, kur kādreiz bija liesa pilsētas pļava, bet tagad plecus izslējušas vairākstāvu celtnes.» Bērnudārzs tika uzcelts Ogres trikotāžas kombināta darbinieku bērniem, un par tā pirmo vadītāju kļuva Ināra Slavinska. Atšķirībā no citiem pilsētas bērnudārziem tam netika piešķirts kārtējais numurs, bet gan nosaukums «Bitīte». Kā rakstīts avīzē: «Ir izdomāts, ka bērnudārzu nesauks kā pārējos pilsētā ar neko neizteicošo kārtas numuru, bet dos tam vārdu «Bitīte».» Bērnudārzs bija paredzēts 280 bērniem 12 grupās, lai gan reportāžas tapšanas laikā tajā darbojās deviņas grupas ar 210 bērniem vecumā no viena līdz septiņiem gadiem. Kopā ik dienu pavadīja latviešu un krievu bērni, kuri apmeklēja mūzikas, fizkultūras, rēķināšanas, veidošanas un citas nodarbības. Rakstā minēts, ka bērnudārzā tiek izbūvēts solārijs, kāda nav citos bērnudārzos, bet grūti celtniekus piespiest to pabeigt. Ņemot vērā, ka trikotāžas kombināta darbinieki strādāja maiņās, pēc viņu ierosinājuma bērnudārzā atvērtas arī nakts grupas.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un dzimstības samazināšanās 90. gadu sākumā bērnudārzs tika slēgts. Ēka nonāca valsts īpašumā, un tai vairākkārt mainījās funkcijas. Tajā ilgus gadus atradās Valsts centrālā arhīva struktūrvienība, vēlāk – Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, bet kopš 2016. gada daļu telpu izmantoja privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Mikausis». Pārējā ēkas daļa ilgstoši stāvēja neizmantota. 2016. gadā Ogres novada pašvaldība sāka sarunas ar valsti par ēkas pārņemšanu savā īpašumā. Lai ēku iegūtu pašvaldības īpašumā, Zemesgrāmatu nodaļai tika nodrošinātas citas telpas Brīvības ielā 44. 2017. gadā ēka nonāca pašvaldības īpašumā ar ieceri tajā atkal izveidot bērnudārzu. Pēc tehniskās izpētes secināts, ka ekonomiski izdevīgāk ir veco ēku nojaukt un tās vietā uzbūvēt pilnīgi jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.
UZZIŅA
* Būvdarbus veic piegādātāju apvienība «Moduls Engineering VELVE».
* Būvuzraudzību nodrošina SIA «Mūsu būvuzraugs».
* Ēkas projektu izstrādājusi pilnsabiedrība «RCFCS».
* Projekta kopējās izmaksas ir 6 362 287 eiro. No tiem 5 miljoni eiro – Eiropas Savienības līdzfinansējums.