To var izdarīt, ieejot Eiropiādes mājas lapā šeit: un daloties ar mūsu video šeit: pie video nospiežot "like". Šā gada virtuālajā Eiropiādē ir sava veida sacensība, un tas kolektīvs, pie kura video līdz 25.jūlijam būs visvairāk “like”, nākošā 2022.gada Eiropiādē (Klaipēdā), uz kuru ceram beidzot aizbraukt un dejot, tiks sumināts kā 2021.g. Eiropiādes uzvarētājs.
Uzvarot atkal varam nest vēsti Eiropai par mūsu Latviju un skaisto Ogri!
Informāciju sagatavoja Daina Pelēce, Ogres 1.vidusskolas Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Viznīts” vadītāja