Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 18. jūlijs, 2021 09:22

BJDK "Viznīts" piedalās Eiropiādē virtuāli

BJDK "Viznīts" piedalās Eiropiādē virtuāli
Svētdiena, 18. jūlijs, 2021 09:22

BJDK "Viznīts" piedalās Eiropiādē virtuāli

šogad Ogres 1.vidusskolas BJDK "Viznīts" piedalās Eiropiādē virtuāli, pārstāvot Ogri, kā arī mīļi aicinām visus ogrēniešus atbalstīt mūsu deju kolektīva  jauniešus, kas par spīti visiem ierobežojumiem, turpina kustēties un dejot. 

To var izdarīt, ieejot Eiropiādes mājas lapā šeit: un daloties ar mūsu video šeit: pie video nospiežot "like". Šā gada virtuālajā Eiropiādē ir sava veida sacensība, un tas kolektīvs, pie kura video līdz 25.jūlijam būs visvairāk “like”, nākošā 2022.gada Eiropiādē (Klaipēdā), uz kuru ceram beidzot aizbraukt un dejot, tiks sumināts kā 2021.g. Eiropiādes uzvarētājs.

Uzvarot atkal varam nest vēsti Eiropai par mūsu Latviju un skaisto Ogri!

Informāciju sagatavoja Daina Pelēce, Ogres 1.vidusskolas Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Viznīts” vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?