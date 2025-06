Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris (vadītāja Gunita Bičule), foto - no personīgā arhīva

Brūklenāji, patriotisms un ziedi no saviem dārziem – novada koru ģimenes nopietni gatavojas dziesmu un deju svētkiem Viktorija Slavinska-Kostigova

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā “TE - AUST” dziedās visi Ogres novada skolēnu kori. Koru skatēs visaugstākos punktus ieguva un Koru karu finālā 4. jūlijā piedalīsies četri - Ikšķiles vidusskolas 5.-12. klašu koris (diriģente Maira Līduma), Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas 4.-9. klašu koris “Lielvārde” (diriģentes Baiba Klepere un Evita Konuša) un divi diriģentes Gunitas Bičules vadītie kori - Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris un Ogres Mūzikas un mākslas skolas 4.-9. klašu koris “Cielaviņa”. Sarunā OgreNetam diriģente G.Bičule neslēpj gandarījumu un lepnuma sajūtu par to, ka Ogres novadā bērni ar prieku nāk un piedalās koru darbībā, neskatoties uz to, ka Latvijā kori un to dalībnieki paliekot mazāk.