Ogrē nozīmīgs sākums
"Dance Beat" deju studija Latvijā šobrīd darbojas desmit pilsētās, taču Ogre ieņem īpašu vietu šajā ģeogrāfijā, jo tā bija viena no pirmajām filiālēm, kas tika dibināta 2019. gadā, gandrīz vienlaicīgi ar filiālēm Zaķumuižā un Cēsīs. Kā stāsta studijas vadītāja, impulss nāca no pašiem vecākiem.
"Bija vecāki, kuri īpaši vēlējās mūsu studijas darbu redzēt savā pilsētā un vairākkārtīgi bija jautājuši pēc tā," atceras Dace. "Tāpēc, ka mums ir savas vērtības, nostādnes un veids, kā mēs strādājam tieši ar bērniem un kā dodam šo skatījumu uz deju un hip-hopa pasauli. Tā arī sākām savu darbu Ogrē.”
Deju studija nelielu pārtraukumu piedzīvoja kovidlaikā. Bija filiāles, kurās darbs turpinājās arī caur attālinātajām nodarbībām, tomēr Ogrē uz brīdi kapacitāte kritās, darbs bija tik tikko aizsākts un apstākļi piespieda uz gadu apstāties. Tomēr pēc tam, kā Dace uzsver, durvis tika atvērtas un ar jaunu jaudu 2021. gada septembrī studija darbu atsāka. “No tā laika mēs esam auguši un turpinām to darīt, mēs attīstāmies un dejotāju un piedāvāto deju stilu skaits kļūst lielāks.”
Attēls no "Dance Beat" arhīva / Instagram
Dažādi stili, viens mērķis
Ogres filiāles spēks slēpjoties skolotāju daudzveidībā. Pēc pirmajiem gadiem, kad nodarbības vadīja Linda, šodien galveno atbildību nes skolotāja Sintija, kura regulāri brauc uz Ogri. Akrobātikas nodarbības uzņēmusies Elīna, bet Linda turpina aizbraukt ar hiphopa meistarklasēm un horeogrāfijām.
"Spēks ir tajā, kad ir vairāki skolotāji, kuri var iedot dažādas deju stilistikas," uzsver Dace. "Nav tikai viens pedagogs ar vienas dejas stilu, bet katrs iedod savas zināšanas." Šogad Ogres un Aizkraukles filiāles dejotāji kopā apgūst arī laikmetīgās dejas horeogrāfiju, ko personīgi sagatavojusi Dace un abas grupas kopā parādīsies uz lielās skatuves vasarā gaidāmajā deju lieluzvedumā Rīgā.
No hiphopa līdz laikmetīgajai dejai
Sākotnēji Ogrē tika piedāvāti hip-hopa pamati, šobrīd dejotgribētāji var apgūt arī laikmetīgo deju un akrobātiku, paplašinot savu dejas zināšanu profilu.
"Mācām bērniem no 4 gadu vecuma," skaidro Dace. Mazākie (4-6 gadi) apgūst bērnu deju asociācijas caur dažādiem attīstošajiem uzdevumiem, spēlēm, sīkās motorikas treniņu uzdevumiem. Nodarbībās tiek strādāts ar bērna attīstību, viņa uztveri un tālāk jau tiek apgūti hip-hop pamati, koordinācijas un fiziskās izturības, reakcijas un sastrādāšanās komandā treniņi.
“Tālāk 7-9 gadu vecuma grupas bērni apgūst hip-hop pamatus, tehniku, kustību amplitūdas un horeogrāfiskos elementus un fizisko izturību. Vecākajām grupām liekam klāt laikmetīgo deju, kur papildus ir stiepšanās nodarbības, ķermeņa stājas treniņi, kuros mācām, kā dejotājiem būt skaistiem, precīziem un baudāmiem uz skatuves,” plašāk skaidro "Dance Beat" vadītāja.
Ogrē nodarbības notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās, kad bērnus un jauniešus dažādajās vecuma grupās satiek deju skolotājas. Attēls no "Dance beat" arhīva / Instagram
Svarīgi ir būt uz skatuves
Dace stāsta, ka katram dejotājam ir ļoti būtiski vairākas reizes gadā atrasties uz skatuves. Studija gādā, lai katrs bērns sevi parādītu lielā skatuvē vismaz divreiz gadā - Ziemassvētku koncertā un ikgadējā muzikālajā izrādē VEF Kultūras pilī Rīgā, kurā piedalās 400 līdz 500 dejotāju no visām desmit filiālēm.
"Skatītājs tiek aiznests emocijās - gan priekos, gan smieklos, gan kādreiz kāda asara notek par pārdzīvoto, kas tiek iznests uz skatuves," raksturo Dace. Šādi muzikāli uzvedumi ar stāstu un sižetu tiek veidoti kopš 2001. gada. Ogres bērniem pievienoties lielajam projektam un prast sadejoties ar simtiem deju kolēģiem uz lielās skatuves, ir īpašs notikums.
Skatuves pieredze tiek papildināta nemitīgi arī ar dažādām dalībām deju sacensībās. Tur dejotāji piedalās “deju cīņās” jeb battlos. Tādi tiek organizēti Jaunjelgavā, kur, piemēram, hip-hop battlos dejotāji sacenšās “frīstailā”, dejojot viens pret otru. “Tad žūrija nosaka uzvarētājus pēc tehniskuma, ritmiskuma, stilistikas. Un ir mazās komandas sacensības, kur dejo četri pret četri. Sacensību formāts ir arī Ogres dejotājiem reizi gadā, tad reizi vai divreiz gadā mēs noteikti viņus vedam uz sacensībām ārpusē Ogres uz Jelgavu vai Rīgu. Nupat bija šīs sacensības, kas notika tepat Ogrē. Mums gāja labi, spējām sevi pierādīt.”
Sacensības ne tikai norūda dejotājus, bet sniedz arī ieskatu studijas darbā – kas uzlabojams, kas apgūstams. Kā uzsver Dace, svarīga ir ne tikai godalgotas vietas iegūšana, bet izpratne par sava darba uzlabošanu. Kā nākamais mērķis dejotājiem ir doties uz sacensībām Jelgavā.
Attēls no "Dance beat" arhīva / Instagram
Arī ogrēnieši aicināti, domājot par vasaras plāniem, tos, iespējams, apvienot ar deju prasmju nostiprināšanu saviem bērniem un pusaudžiem. Vasarās starp atpūtas brīžiem, kā stāsta Dace, notiek arī aizraujošas nometnes. "Deja caur tām bērniem un jauniešiem kļūst par kopīgu piedzīvojumu. Tās ir iedvesmojošas un attīstošas dienas, kas īpaši pusaudžu vecumā stiprina pārliecību, veicina drosmi un ļauj izrauties no ikdienas rutīnas."
Ieplānotie nometnes datumi un pieteikšanās:
Pusaudžu nometne (10–13g.) 29.06.–03.07.
Bērnu nometne (5–9g.) 06.07.–09.07.
Jauniešu nometne (14+) 13.07.–17.07.
Deju nodarbības Ogrē notiek - Mednieku iela 21/23. Pirmdienās un ceturtdienās -
17:00-18:00 O2 / 7-9 gadi
18:00-19:00 O1 / 4-6 gadi
19:00-20:00 O3 / 10-12 gadi
20:00-21:00 O4 / 13-18 gadi