Ceturtdiena, 22. jūlijs, 2021 13:38

Ceļo Ogrē. Lai skan!
Ceļo Ogrē. Lai skan!

20. un  21. augustā ogrēnieši un pilsētas viesi aicināti svinēt svētkus Ogrē! Lai skan! - ir šī gada svētku moto, jo mūzikas skanēs gan Pilsētas skvēra skatuvē, gan Ogressanatorijā, Mālkalnes prospektā, Brīvības ielā un citur pilsētvidē. Turpinot aizsākto tradīciju, iepazīt dažādas vietas pilsētā no Pārogres līdz pat Jaunogrei, ceļojuma maršruts metīs loku pilsētas centrā, kā arī aicinās doties uz Ogres Zilajiem kalniem, Kartonfabrikas rajonu, Pārogri, Jaunogri un citām pieturvietām. Pilsētā muzicēs, sportos, dejos, dziedās, vakaros varēs tikties kinoseansos, bet sestdienas rītā tradicionālajā svētku tirdziņā.


Informācija par svētku norisēm drīzumā - mājaslapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā.

