Piektdien, 20. augustā muzicējot, gleznojot,dejojot, izzinot, degustējot un radoši darbojoties tiks iedzīvinātas vairākas CEĻO OGRĒ svētku pieturvietas.
Savukārt sestdien, 21. augustā pilsētas ielās, skvēros un parkos būs jūtama īpaša rosība un norisināsies neskaitāmas aktivitātēs dažādām gaumēm.Aizraujošu notikumu piepildītas būs SANATORIJA “OGRE”, MĀRSONA LAUKUMS, OGRES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA, MĀLKALNES SKVĒRS, OGRES UGUNDZĒSĒJU DEPO un virkne citu pieturvietu, kurās valdīs svētku noskaņa.
Šī gada svētku moto ir LAI SKAN!, tāpēc abas ceļojuma dienas neiztikt arī bez muzikāliem pārsteigumiem. Piektdienas vakara noslēgumā ar skaistām melodijām no Pilsētas skvēra skatuves ceļotājus sveiks grupas 6. JŪDZE, VERY COOL PEOPLE & PAULA SAIJA un pašmāju rokgrupa COLT, savukārt sestdien svētku apmeklētājus priecēs koncerts DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ.
CEĻO OGRĒ svētku norises sāksies pulksten 10.00 un turpināsies līdz pat pusnaktij.
Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka autostāvvieta pie ONKC galvenās ieejas, 21. augustā no pulksten 5.00 līdz 20.00 nebūs pieejama.
Pasākumu laikā lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, atsevišķu pasākumu apmeklējumam tiek piemēroti papildus nosacījumi.
Svētku programma šeit:
