Rīts aizsākas ar muzikāliem pārsteigumiem pasažieru vilcienos uz Ogri, kuru vagonus ar saksofona skaņām piepildīja mūziķis Matīss Ozoliņš.
Pusdienlaikā mūzikas ritmi atbalsojās Ogres novada sociālā dienesta pagalmā, kur norisinoties pasākumam “Vasaras raibumiņi”, svētku apmeklētājiem bija iespēja spēlēt spēles, apgūt bačatas soļus, gleznot un radoši izpausties.
Visas dienas garumā norisinājās vairākas aktivitātes, kurās labprāt iesaistījās ne vien Ogrēnieši bet arī pilsētas viesi.
Iepazīstos dažādas vietas pilsētā no Pārogres līdz pat Jaunogrei, svētku apmeklētāji ļāvās garšu dažādībai “Ogres garšu festivālā”, uzzināja interesantus faktus par pilsētu
un Ogres kūrorta spozmi Ogres Vēstures un mākslas muzeja rīkotā ekskursijā “Jaunogres vasarnieki”, kā arī apmeklēja koncertus.
Alternatīvajā kultūrvietā “Aitu kūts skatuve” norisinājās kamermūzikas koncerts “Mēness vīzija”, kurā pirmo reizi bija dzirdams mūziķu trio – Aija Veismane (balss), Jānis Rinkulis (čells) un Veronika Rinkule (kavieres).
Uz Pilsētas skvēra skatuves piektdienas vakarā kāpa trīs dažādus mūzikas žanrus pārstāvošas grupas. Kantrī mūzikas cienītājus priecēja grupa “Sestā jūdze”, ar ritmisku jazz-funk mūziku pārsteidza muzikālā apvienība “Very cool people”, taču vakara noslēgumā Ogrēniešus svētkos sveica pašmāju rokgrupa “Colt”.
Pilsētas svētki turpināsies arī sestdien, 21. augustā, kad pilsētas ielās, skvēros un parkos norisināsies neskaitāmas aktivitātēs dažādām gaumēm.