Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:01
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 21. augusts, 2021 08:56

Ceļo Ogrē pirmā diena aizvadīta muzikālā noskaņā

Ceļo Ogrē pirmā diena aizvadīta muzikālā noskaņā
Sestdiena, 21. augusts, 2021 08:56

Ceļo Ogrē pirmā diena aizvadīta muzikālā noskaņā

Piektdien, 20. augustā Ogres pilsētas svētki “Ceļo Ogrē. Lai skan!” no agra rīta līdz pat pusnaktij ar mūzikas skaņām, radošām aktivitātēm un aizraujošām sarunām pieskandināja virkni pilsētas vietu.


Rīts aizsākas ar muzikāliem pārsteigumiem pasažieru vilcienos uz Ogri, kuru vagonus ar saksofona skaņām piepildīja mūziķis Matīss Ozoliņš.


Pusdienlaikā mūzikas ritmi atbalsojās Ogres novada sociālā dienesta pagalmā, kur norisinoties pasākumam “Vasaras raibumiņi”, svētku apmeklētājiem bija iespēja spēlēt spēles, apgūt bačatas soļus, gleznot un radoši izpausties.


Visas dienas garumā norisinājās vairākas aktivitātes, kurās labprāt iesaistījās ne vien Ogrēnieši bet arī pilsētas viesi.


Iepazīstos dažādas vietas pilsētā no Pārogres līdz pat Jaunogrei, svētku apmeklētāji ļāvās garšu dažādībai “Ogres garšu festivālā”, uzzināja interesantus faktus par pilsētu
un Ogres kūrorta spozmi Ogres Vēstures un mākslas muzeja rīkotā ekskursijā “Jaunogres vasarnieki”, kā arī apmeklēja koncertus.


Alternatīvajā kultūrvietā “Aitu kūts skatuve” norisinājās kamermūzikas koncerts “Mēness vīzija”, kurā pirmo reizi bija dzirdams mūziķu trio – Aija Veismane (balss), Jānis Rinkulis (čells) un Veronika Rinkule (kavieres).


Uz Pilsētas skvēra skatuves piektdienas vakarā kāpa trīs dažādus mūzikas žanrus pārstāvošas grupas. Kantrī mūzikas cienītājus priecēja grupa “Sestā jūdze”, ar ritmisku jazz-funk mūziku pārsteidza muzikālā apvienība “Very cool people”, taču vakara noslēgumā Ogrēniešus svētkos sveica pašmāju rokgrupa “Colt”.


Pilsētas svētki turpināsies arī sestdien, 21. augustā, kad pilsētas ielās, skvēros un parkos norisināsies neskaitāmas aktivitātēs dažādām gaumēm.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?