Ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi” Okultura.lv

Sākot no 23. janvāra, Ogres novada Kultūras centrā būs apskatāma projekta LIFE FOR SPECIES ceļojošā fotoizstāde ZAĻIE DĀRGUMI.2021. un 2022. gadā projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika izsludināts fotokonkurss ZAĻIE DĀRGUMI. Tā mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz īpaši aizsargājamo un apdraudēto sugu atpazīstamību un saglabāšanu. Šajā ceļojošajā izstādē izvēlētas un apkopotas 60 no vairāk nekā 400 fotokonkursā iesniegtajām fotogrāfijām 6 kategorijās: augi, sēnes, bezmugurkaulnieki, abinieki un rāpuļi, putni un zīdītāji, kā arī sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi.