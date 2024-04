Ceļojošā izstāde "Gadsimta būves Latvijā" apskatāma Ogrē

Gunita Jansone, biedrības Building Design and Construction council (BDCC) vadītāja: "Nosaukums Gadsimta būves Latvijā izvēlēts, norādot uz īstenoto projektu nozīmi Latvijas mērogā. Izstādē eksponētas fotogrāfijas ar arhitektūras un inženierijas sasniegumiem: Dārgumu namu Rēzeknē, Parka paviljonu Liepājā, atjaunoto Smiltenes baznīcu, arī Mežotnes baznīcu, Āgenskalna tirgu kā arī svarīgiem infrastruktūras risinājumiem – Ķekavas apvedceļu, Sarkandaugavas pārvadu. Daudzi objekti saņēmuši balvas lielākajā būvju konkursā Latvijas Būvniecības gada balva un citos konkursos, piemēram, Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā. Piemēram, Daugavpils pilsēta var lepoties ar Inženierarsenālu cietoksnī , kas ir ieguvis GRAND PRIX konkursā Latvijas Būvniecības gada balva 2022 un Ogre ar savu jau arī starptautisku atzinību ieguvušo bibliotēku, kas ieguva GRAND PRIX konkursā Latvijas Būvniecības gada balva 2021."





Ceļojošo izstādi jau septīto gadu rīko biedrība "Building Design and Construction council" un tā uzsāka ceļu pa Latviju pagājušā gada nogalē. Tajā apskatāmi Latvijas jaunākie arhitektūras veiksmes stāsti, pasaules konteksta inovācijas, inženierbūves, privāto iniciatīvu piemēri, smalki restaurācijas darbi, kā arī universāla dizaina interjeri. Izstādes stendos integrēti QR kodi, sniedzot skatītājiem iespēju plašāk uzzināt par katru objektu.





Izstādes atbalstītāji ir AIDACO, LVM Zemes dzīles, Vudlande, Derex, Projekts 3, UPTK.





Foto no izstādes ekspozīcijas un atklāšanas pasākuma: www.buvniekupadome.lv





Fotoizstādē aplūkojamās ēkas un būves

Jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas koka ēka kalpo par lielisku platformu, lai izzinātu būvniecības jaunākās inovācijas un koka potenciālu. Ne velti tā ir ieguvusi GRAND PRIX konkursā Latvijas Būvniecības gada balva 2021 starp vairāk kā 120 būvēm un ieguvusi arī atzinību pasaulē.



Inženieru arsenāls ir viena no būtiskākajām Daugavpils cietokšņa struktūras ēkām. Ēka celta pēc Krievijas impērijas Kara ministrijas arhitekta Aleksandra Štauberta projekta 1836.−1845. gadā. Izcils restaurācijas veikums.



Ķekavas apvedceļš ir vērienīgs infrastruktūras projekts, turklāt pirmais Publiskās privātās partnerības projekts Latvijā; tas tiks nodots lietotājiem 2023. gada nogalē. Tiks izbūvētas satiksmes joslas gandrīz 100 km kopgarumā.



Nacionālais botāniskais dārzs 129 ha platībā atrodas Salaspilī. Tajā ir viena no lielākajām augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā - aptuveni 13 000 augu. Un tas nemitīgi soli pa solim tiek attīstīts un labiekārtots.



Liepājas Karostas teritorija, pateicoties pasūtītājiem, kas saskatījuši vietas attīstības potenciālu, pamazām atplaukst. Viens no mūsdienu un vēstures sadzīvošanas piemēriem ir jaunas rūpnīcas apjoms Karostā, kurā integrēts 19. gs. būves fragments.



Smiltenes baznīcas atjaunošanas īstenotāja Gita Mūrniece uzskata: ja katrs uzņēmējs ķertos pie kādas sev tuvas kultūrvietas sakopšanas, tad Latvijā atdzimtu neskaitāmi vēsturiski nozīmīgi objekti.



Mežotnes baznīca ir rūpīgi restaurēta un darbojas kā kultūrtelpa. Viena no hipotēzēm vēsta par baznīcas mūra ēkas celtniecību 17. gadsimta sākumā.

2022. gadā noslēdzās pārvada pār dzelzceļu Rīga–Skulte būvniecība, pārbūvēti arī pievedceļi un sakārtotas inženierkomunikācijas.



Āgenskalna tirgus ir svarīgs pilsētbūvniecisks kvartāls Pārdaugavas vidē, kas atdzīvināts ar lakoniskiem, neuzbāzīgiem, vēsturisko arhitektūru respektējošiem paņēmieniem.

Sporta laukumā Mežs Valmierā pirmo reizi Latvijā augstā līmenī īstenota mūsdienīga izpratne par kvalitatīvu, inovatīvu ārtelpu.



Brīvvalsts dārgumu nama atvēršana Rēzeknē notika 2022. gada augustā, pāris dienās pulcējot ap 800 interesentu. Namā redzamā kolekcija stāsta par mazzināmiem Latvijas vēstures faktiem.



Līgatnes un Kaķupītes caurtekas atrodas uz auto ceļa A2 Rīga–Sigulda–Veclaicene, abu vēsturisko būvju atjaunošana ir lielisks piemērs kā nodrošināt nepieciešamo funkciju un cieņpilni izturēties pret oriģinālajām būvniecības struktūrām.



Lai veicinātu LVM zemes dzīļu resursu produktu pieejamību tirgū, vienlaikus veicinot tautsaimniecības attīstību, 2017. gadā tika izveidots biznesa virziens LVM Zemes dzīles.

Iedvesmojošākie un nozīmīgākie mirkļi mūsu dzīvē prasa atbilstošu ietvaru un Daugavpilī tāds ir atjaunotais Dzimtsarakstu nams, kura padomju laika augtsvērtīgās interjera mākslinieciskās vērtības no jauna uzmirdzējušas atjaunotajā ēkā un gaisīgi modernajā interjerā.



Epopeja ar Rīgas cirka pastāvēšanu 21. gs. ir stiepusies gadiem ilgi un ir tikpat interesanta kā ēkas vēsturiskā tapšana faķīra Salamonska vadībā. Rīgas jumtu ainavā ir parādījies sarkana skārda kupols, kurš visai ambiciozi un dzīvespriecīgi izceļas pelēkajā pilsētas audumā.



Liepājas Jūrmalas parkā no jauna atdzimis vēsturiskais Parka paviljons. Pirms pilnīgas iznīcības tas dēvēts gan par ķeizara paviljonu, jo augstā persona šeit viesojusies, gan par kafejnīcu Banga. Atjaunošana notikusi tikai uz vēsturiskā fotomateriāla bāzes un noritējusi kā parauga vērta privāta iniciatīva.