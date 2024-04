Ceļojumu stāstu vakars "Nepieradinātā Omāna" pārcelts uz Ogres Centrālo bibliotēku

Šajā ceļojumu stāstu vakarā Elīna Baltiņa, Ogres novada Tūrisma attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja un ceļotāja, iepazīstinās ar Omānu, zemi, kur pagaidām vēl ir salīdzinoši maz tūristu. Viņa sniegs arī praktiskus padomus, apmeklējot šo Arābijas pussalas valsti, piemēram, ko būtu svarīgi aplūkot, kā sagatavoties ceļojumam un ko labāk neņemt līdzi, lai nerastos problēmas ar lidostas muitu.



Omāna ir tuksnešaina un karsta, tāpēc svarīgi zināt, kur var atrast oāzes un labākās peldvietas. Elīna pastāstīs arī par to, kas ir kazu tirgus un kur to var atrast.

Kā iziet no situācijas, ja nakts laikā sanāk apmaldīties tuksnesī?



Kā ir ceļot mašīnā ar telti uz jumta ar ierobežotām ērtībām un ārpus ierastās komforta zonas.



Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.