Verot skolas durvis, apņem patīkams miers un rāmums. Koka mēbeles, materiāli spēlēm un rotaļām no tā, kas atrodams dabā, omulīgi filca rūķīši, pašu rokām radīti rotājumi un īpaši sienu gleznojumi ļauj apjaust Valdorfpedagoģijas galvenās vērtības, – noteikts ritms, saikne ar dabu, visa jaunā apgūšana ar praktisko pieredzi, padarot zināšanas par savām, ne citu uzspiestām vai iemācītām.
Ieelpa un izelpa
Skolas vadītāja un viena no dibinātājām Evija Rudzīte stāsta, ka mācību procesa pamatā ir noteikts ritms – dienas ritms, nedēļas ritms un gada ritms. "Gada ritmu izjūtam, dzīvojot pēc Saules kalendāra, kas ietver gadskārtas svētku apzināšanos un izdzīvošanu ikdienā un iekļaušanu mācību procesā. Piemēram, šobrīd ir Sērsnu laiks, laiks starp Meteņiem un pavasara saulgriežiem, un pasakas, dziesmas, pirkstiņrotaļas, apļa rotaļas par ziemu nomaina pavasara gaidīšana. Savukārt nedēļas ritmu bērni izjūt pēc aktivitātēm, ko veicam noteiktā nedēļas dienā, – pirmdienā ir rokdarbi, otrdienā – koka darbi, trešdienā – gleznošana, ceturtdienā – veidošana un, visbeidzot, piektdienā – maizes cepšana. Dienas ritmu veidojam pēc ieelpas un izelpas principa – aktīva darbība mijas ar mierīgām aktivitātēm."
Māksla un daba palīdz mācīties
Pasakām Valdorfpedagoģijā ir īpaša nozīme, tās ir dvēseles maize, caur kuru iekšēji bagātināties, gūt pieredzi, izprast pasauli. Pirmsskolas bērni dzīvo vienā pasakā pāris nedēļu, un pasakas atkārtojas gadu no gada, piemēram, ziemas laikā bērni klausās ziemas pasakas - par Vecīša cimdiņu, Salu un zaķi, pasaku par to, kurš ir stiprāks – Sals, Vējš vai Saule.
Pirmās klases skolotāja Sintija Briede stāsta, ka arī skolas vecuma bērniem pasaka ir ļoti svarīgs ikdienas elements, tās joprojām tiek piedzīvotas katru dienu. "Tāpat katru dienu vismaz viena nodarbība notiek dabā, jo, piemēram, līnijas var iepazīt ne tikai no grāmatām, bet mums apkārt, – Ogres Līkais tilts un Gājēju laipa ir lielisks piemērs, kā izprast liektu un taisnu līniju."
"Valdorfpedagoģija māca katru dienu novērtēt to, kas mums ir apkārt, novērtēt lietas un priekšmetus, kas mums ir doti, tādējādi tos lietojot saudzīgi un ar pateicību. Gluži tāpat arī katra bērna personība tiek saredzēta un saudzēta, dodot izvēles iespējas, vienlaikus palīdzot apgūt arī robežas. Šīs vērtības caurvij skolas ikdienu," stāsta skolotāja Sintija.
Izaugsme skolotājiem un vecākiem
Ogres Baltā skola organizē kvalitatīvus kursus un seminārus, lai iepazīstinātu gan pedagogus, gan vecākus ar Valdorfpedagoģijas teoriju un izmantošanu pirmsskolā un skolā. Kopš 2019. gada janvāra pedagogi no visas Latvijas reizi mēnesī apgūst ilgtermiņa profesionālās pilnveides kursu "Ievads Valdorfpedagoģijā", tāpat skola aicina vecākus un interesentus uz semināriem par bērnu attīstību un izglītošanu. Ierobežojumu laikā tie notiek attālināti un informāciju par tiem var uzzināt skolas Facebook lapā.
Skolas augšanai nozīmīgs ir pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums pirmsskolas bērnu izglītošanai, Altum Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants un dalība Biznesa inkubatorā Ogrē.
Jau šobrīd aktīvi notiek pieteikšanās nākamajam mācību gadam un skola aicina interesentus uz Atvērto durvju dienu 1. martā, tā notiks attālināti.
Vairāk informācijas par Atvērto durvju dienu un citiem skolas notikumiem Ogres Baltās skolas Facebook un Instagram kontos.