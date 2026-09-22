Cēsīs skanēs Ogres sieviešu kora "Rasa" vadītājas Airas Birziņas veidotais īpašais koncertuzvedums

Dārziņa kora un solo dziesmas
Koncertuzvedumā izskanēs liela daļa Dārziņa kora un solo dziesmu. Tās dziedās kori un Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solists Raimonds Bramanis. Programmā iekļauts arī Dārziņa simboliskais "Melanholiskais valsis", ko atskaņos klavieru trio.
Uzvedumā piedalīsies aktieris Ainārs Ančevskis un LNOB klavieru trio, kurā spēlē Indulis Cintiņš (vijole), Dace Zālīte-Zilberte (čells) un Ilze Ozoliņa (klavieres).
Uz skatuves arī Ogres kori
Kopā ar citiem koriem uzvedumā dziedās arī divi Ogres novada Kultūras centra kolektīvi: jauktais koris "Grīva" un sieviešu koris "Rasa".
Piedalīsies arī Cēsu Kultūras centra kori, proti, Cēsu Pils koris un jauktais koris "Beverīna". Tāpat dziedās Priekuļu sieviešu koris "Laumas", Latvijas Universitātes vīru koris "Dziedonis" un Rēzeknes kultūras un tūrisma centra vīru koris "Graidi".
Projektu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions un Valsts kultūrkapitāla fonds.
Diriģente Aira Birziņa ar Ogres sieviešu kori RASA Ogrē, 2023. gadā