Otrdiena, 27.01.2026 17:31
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27.01.2026 17:31
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 16:52

Četru bērnu mamma: Pa dienu darbs ar bērniem, pa nakti vēstule prezidentam

Viktorija Slavinska-Kostigova
Četru bērnu mamma: Pa dienu darbs ar bērniem, pa nakti vēstule prezidentam
Attēlā Rozentālu ģimene, no ģimenes sociālo mediju arhīva
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 16:52

Četru bērnu mamma: Pa dienu darbs ar bērniem, pa nakti vēstule prezidentam

Viktorija Slavinska-Kostigova

Četru bērnu mamma Līga Rozentāle līdzās aicinājumam neizsludināt likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 865/Lp14), atklātā vēstulē prezidentam Edgaram Rinkēvičam sniedz plašu un izglītojošu ieskatu, ko vispār nozīmē izglītība ģimenē jeb mājmācība. Kā zināms šobrīd daudzas Latvijas vecāku tiesību pārstāvošās NVO, tālmācības skolu pārstāvji un vecāki iestājas par to, lai netiktu izsludināti Saeimā nesen 3. lasījumā pieņemtie grozījumi šajā likumā, un ir gatavi rīt savu viedokli pārstāvēt arī tikšanās laikā pie prezidenta pilī 15.30. Šie grozījumi ievērojami paredz ierobežot tālmācību un arī mājmācību kā izglītības iegūšanas formu Latvijā. Kā uzsver Līga, viņas pieredze izglītības formā – izglītība ģimenē sniedzas vairāk nekā desmit gadu garumā. Viņa prezidentam saka tieši - izsludonot šo likumprojektu, tiks sodītas visas mājmācību ģimenes, kas ļoti atbildīgi un ar lielu darbu skolo un audzina savus bērnus mājmācībā.

Četru bērnu mamma prezidentam norāda, ka viņai pamatoti radušās bažas, ka izglītības jautājumus lemjošajiem līdz šim ar to nav bijusi tieša saskare un labprāt dotu izdevību iepazīties tuvāk ar mājmācības būtību, lai gūtu pilnīgu priekšstatu, kas nepieciešams pamatota lēmuma pieņemšanai. "Šajā laikā noteikti daudzi Jums raksta un ataino situācijas, kurās dažādi veselības vai citi sarežģījumi rada teju neiespējamu iekļaušanos tradicionālajās izglītības formās. Šo daudzo situāciju dēļ tālmācības un izglītības ģimenē (mājmācības) iespējas saglabāšana Latvijā, manuprāt, ir ļoti svarīga," tā vēstules autore. 

Mājmācības ģimenes portrets

"Arī mūsu ģimene atbildīgi izvēlējās mājmācību kā bērniem labāko daudzpusīgas izglītības ieguves formu 1.–6. klasei. Piedāvāju Jums iespēju gūt nelielu ieskatu tajā, kādas ir Latvijas tipiskās mājmācību ģimenes, kuru stāsti detaļās līdz Jums iespējams, nenonāk visai bieži."

Tālāk vēstulē mamma apraksta tipisko mājmācību ģimenes portretu, sākumā uzsverot, ka "vecākiem lēmums savus bērnus skolot ģimenē ir izvērtēts un pamatots, nācis caur izpēti, analīzi un ieguldītām pūlēm un resursiem."

Tālāk piedāvājam ielūkoties dažos prezidentam nosūtītās vēstules otrās un trešās lappuses fragmentā, kur sīkāk aprakstīts mājmācības ģimenes portrets:

mceu_36083218311769525334148.jpg

mceu_60286833021769525345924.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?