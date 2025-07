Ceturtā svētku diena: Kokļu, folkloru kopu, simfoniskās mūzikas, mūsdienu deju koncerti un citi pasākumi

FOLKLORAS KOPU PROGRAMMA “DINDARU, DANDARU, RADU NOVADU RAKSTUS” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

Dzīvais mantojums visā Latvijas vēsturisko zemju lokālo tradīciju daudzveidībā ir viens no Latvijas kultūras savdabības būtiskajiem avotiem. Folkloras programma “Dindaru, dandaru”, atsaucoties uz Svētku moto “Radu darot, daru radot” un ievērojamās latviešu diplomātes Ainas Nagobads-Ābolas moto “Daru un daru zināmu”, ar spēlēšanos un priecīgu sadarbošanos nodrošina neapdarināta, dzīva mantojuma klātbūtni XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikumos. Katra folkloras kopa ir sagatavojusi lokālā tradīcijā balstītu individuālu priekšnesumu, kas veidos programmu “Radu novadu rakstus” Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā (ieeja Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā saskaņā ar muzeja cenrādi).

KOKĻU MŪZIKAS KONCERTS “DZĪSLOJUMS” Dailes teātrī

Koncerta daudzslāņainais repertuārs ar maigumu satvers skatītāja roku, lai vestu līdzi pa krāsainajiem ceļiem un taciņām, kuras iedzīvina koklētāju rokas. Tās izvilina no stīgām gan jautrus tautas dančus un dvēseliskas melodijas, gan mūsdienu balādes un šūpuļdziesmu maigumu. To, ko rada viena koklētāja roku pieskāriens stīgām, var saukt par skaņu, bet to, ko rada četri simti roku pāru, var saukt tikai par brīnumu.

Kokļu mūzikas koncerts “Dzīslojums” 8. jūlijā plkst. 19.00 notiks Dailes teātrī, ar ģenerālmēģinājumu plkst. 12.00.

TIEŠRAIDE: REplay.lv plkst. 19.00; koncerta ieraksts LTV1 9. jūlijā plkst. 17.50 un 12. jūlijā plkst. 20.00 Latvijas Radio 3 – Klasika.

SIMFONISKĀS MŪZIKAS LIELKONCERTS “DAUDZSKANĪGAIS DEBESJUMS” Xiaomi arēnā

Simfoniskās mūzikas koncerts “Daudzskanīgais debesjums” būs unikāls notikums gan katra jaunā orķestra mūziķa dzīvē, gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas bagātināšanā. Pirmo reizi Latvijā izveidots viens grandiozs jauniešu simfoniskais orķestris, kurā spēlē teju 1000 dalībnieku no 30 Latvijas izglītības iestāžu simfoniskajiem un kamerorķestriem. Koncertā skanēs latviešu komponistu mūzika.

Īpaši šim koncertam ir radīti jaundarbi, kā arī skaņdarbu aranžējumi nestandarta simfoniskā orķestra sastāvam. Koncertu vizuāli bagātinās videoprojekciju un gaismu partitūras.

TIEŠRAIDE: REplay.lv un Latvijas Radio 3 – Klasika plkst. 19.00; koncerta ieraksts LTV1 9. jūlijā plkst. 21.45.

MŪSDIENU DEJAS IZRĀDE “KASTAŅA PUSLODE” STARTPTAUTISKAJĀ IZSTĀŽU CENTRĀ ĶĪPSALA

Dejas izrāde “Kastaņa puslode” ir īpašs XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem radīts iestudējums ar horeogrāfiju, kurš vēstīs stāstu par cilvēka ceļu šajā pasaulē, ar telpu, kas būs visa pasaule, ar oriģinālmūziku, kas piepildīs šo laiktelpu ar skaņām un noskaņām.

8. jūlijā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks divas mūsdienu deju izrādes “Kastaņa puslode” – plkst. 14.00 un plkst. 19.00.

TIEŠRAIDE: REplay.lv plkst. 19.00; koncerta ieraksts LTV1 plkst. 21.35.

SKOLĒNU TEĀTRU IZRĀDES ČEHOVA TEĀTRA ARKĀDĒ

8. jūlijā skolēnu teātri no Valmieras, Liepājas, Jelgavas un Rīgas kāps uz Čehova teātra arkādes skatuves.

SVĒTKI VĒRMANES DĀRZĀ

8. jūlijā Vērmanes dārza Lielo un Mazo skatuvi visas dienas garumā dalīs skolēnu teātru izrādes, ielu teātru performances, un vokālo ansambļu priekšnesumi. Tāpat tiks atklāts vides izglītības projekts “Mani zaļie svētki”.

VIDES IZGLĪTĪBAS PROJEKTS “MANI ZAĻIE SVĒTKI”

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pulcē tūkstošiem dalībnieku un viesu, kas kopā rada ne tikai milzīgu enerģiju un pārdzīvojumu, bet arī atstāj lielu ietekmi uz vidi. Organizējot vienu no lielākajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem Latvijā, ir jāapzinās, kādu ietekmi uz vidi tas radīs un ko var uzlabot, plānojot Svētku norises. Ikviens var piedalīties zaļo Svētku veidošanā – mēs kopā radām zaļus Svētkus! No 8. līdz 12. jūlijam Vērmanes dārzā saplūdīs vidi izzinošas aktivitātes skolēnu un vides ekspertu vadībā, vides tehnoloģiju demonstrējumi un izmēģināšana. Darbnīcas aicināti apmeklēt gan svētku dalībnieki, gan viesi.

Visas nedēļas garumā Vērmanes dārzā darbosies amatu darinājumu tirdziņš un notiks amata prasmju demonstrējumi Amatu mājā. Vērmanes dārzā darbosies Izziņas skvērs, kurā līdz par 13. jūlijam notiks dažādas radošās darbnīcas un citas aktivitātes.

VĒRMANES DĀRZA PROGRAMMA

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā iestāde, stratēģiskais partneris - Rīgas pašvaldība. Svētkus atbalsta lieldraugi Swedbank, LMT un Rimi, atbalstītāji - Elektrum, Kārums, LIDO, Latvijas finieris, SIXT, pakalpojumu un produktu partneri – Rasēns, Laima, Selga, Coffee Address, Samsung, Akropole, padomdevējs - Pasaules dabas fonds.