Maksa: 3 EUR
Žanrs: Komēdija, romantika
Režisors: Māris Martinsons
Lomās: Lelde Dreimane, Jurijs Djakonovs, Evelina Parkere, Nauris Brikmanis
Ieteicamais vecums: 12+
Teikt jā? Šķirties? Pārcelt kāzas? Izlīgt? …? Tālis, atgriezies no veiksmīga ārzemju biznesa brauciena, ir gatavs kāzām ar savu dzīves mīlestību Zani. Draugi jau sākuši organizēt greznākās kāzas, un viss liekas tik optimistiski, ja vien nebūtu noticis pirmskāzu strīds starp jauniešiem.
Mūsdienīgs attiecību, draudzības un mīlas stāsts, kurā lomu nospēlē arī nauda.
Filmas garums: 81 min;
