2. decembrī plkst.18.00 Lēdmanes tautas namā- romantiska komēdija "Saki Jā!"

Maksa: 3 EUR
Žanrs: Komēdija, romantika
Režisors: Māris Martinsons
Lomās: Lelde Dreimane, Jurijs Djakonovs, Evelina Parkere, Nauris Brikmanis
Ieteicamais vecums: 12+


Teikt jā? Šķirties? Pārcelt kāzas? Izlīgt? …? Tālis, atgriezies no veiksmīga ārzemju biznesa brauciena, ir gatavs kāzām ar savu dzīves mīlestību Zani. Draugi jau sākuši organizēt greznākās kāzas, un viss liekas tik optimistiski, ja vien nebūtu noticis pirmskāzu strīds starp jauniešiem.
Mūsdienīgs attiecību, draudzības un mīlas stāsts, kurā lomu nospēlē arī nauda.

Filmas garums: 81 min;
Ienākšana 30 minūtes pirms pasākuma sākuma uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (skenējams drukāta vai digitāla formāta sertifikāts). Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, pirms pasākuma tests nav jāveic un sertifikāts nav jāuzrāda! Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda skenējams sertifikāts, kas apliecina, ka pirms pasākuma veikts Covid-19 tests ar negatīvu rezultātu, vakcinācijas sertifikāts vai pēdējo 6 mēnešu laikā Covid-19 infekcijas pārslimošanas fakts. Atrodoties pasākuma norises telpās, sejas masku nēsāšana obligāta.

