Astra iesaka Kristīnes Hannas «Lakstīgalu». Par vācu okupēto Franciju, divu māsu likteni. Lasot skrien skudriņas, noteikti gribētu savā mājas bibliotēkā šo grāmatu. Ar nepacietību gaida 2027. gadu, kad iznāks filma.
Anotācija: Mīlestība parāda, kādi mēs vēlamies būt, bet karš atklāj, kādi esam patiesībā...
Francija, 1939. gads. Māsas Vianna un Izabella vienmēr bijušas tuvas, neskatoties uz rakstura, ideālu un līdzšinējās dzīves pieredzes atšķirībām. Izabella – jaunākā un drosmīgākā – dzīvo Parīzē, bet Vianna kopā ar vīru Antuānu un mazo meitiņu mitinās brīnumskaistajā Luāras ielejā. Sākoties Otrajam pasaules karam, Antuāns tiek iesaukts armijā un Izabella pārceļas pie māsas. Ierastā dzīve strauji mainās, jaunajām sievietēm nākas tikt galā ar neiedomājamām un biedējošām situācijām. Katra izvēlas savu ceļu, kā pretoties okupācijas varai, tomēr mērķis abām ir viens – par katru cenu izdzīvot kara nomocītajā valstī, saglabājot sevī mīlestību un ik mirkli cerot uz brīvību. Spilgts konkrēta laikposma un vietas atainojums, kurā netrūkst šausmu, bet viennozīmīgi tiek cildināts cilvēciskums un labestības spēks.
Ieva reti lasa romānus, jo patīk iedziļināties dažādās praktiskās un aktuālās tēmās, dod priekšroku nozaru literatūrai. Tomēr, kad izvēlas kaut ko no daiļliteratūras, tad tie ir trilleri vai detektīvi. Ir iegādājusies visas Daces Judinas grāmatas, kur uzrunā atmosfēra un sižets.
Rūta vienu pēc otra lasa Daces Judinas darbus, kuri bija sakrājušies nelasīti darba dēļ. Par tiem nav ko dalīties, jo tā var izbojāt citiem lasīšanu, atklājot kādas detaļas.
Vēlreiz pārliecinājās, ka ļoti patīk, kā raksta Gunars Janovskis. Grāmatā «Kaijas kliedz vētru» viss bija tieši laikā, ne par daudz, ne par maz, skaisti apraksti, bauda lasīt.
Anotācija: Romāna galvenais varonis ir žurnālists Egons Dielāns, kurš, lai atkoptos no alkohola atkarības, ierodas Vilragā, mazā zvejnieku ciemā Kurzemes piekrastē, un apmetas pie atraitnes Eldas. Egons palīdz Eldai saimniecībā, un starp viņiem uzplaukst jūtas.
Otra romāna līnija stāsta par leģendāro burukuģi «Mary Celeste», kurš 1872. gadā atrasts jūrā bez apkalpes un ar kuru parasti sākas visi Bermudu trijstūra noslēpumi. Vecais kapteinis Bradiņš, pieredzējis jūras vilks, jaunībā bija matrozis uz kuģa, kas atradis «Mary Celeste», un viņš romānā izklāsta savu versiju par šo noslēpumu.
Dzintra pabeidza otro Lindas Mūrnieces grāmatu «No Romas līdz Vecpiebalgai. Uzņēmējas dienasgrāmata». Patika lasīt par stipru sievieti, par dzīvi, viesu namu un Vecpiebalgu. Viegli lasāma, jo dienasgrāmatas formā ar bildēm.
Anotācija: Reiz uzņēmēja un bijusī politiķe Linda Mūrniece paziņoja, ka no Rīgas pārceļas uz dzīvi Vecpiebalgā. Ne tikai atpūsties, bet arī veiksmīgi attīstīt savu biznesu un aizvadīt mierpilnu ikdienu, kas krietni vien atšķiras no iepriekš ierastās galvaspilsētā. Kas palika Rīgā? Emocijas un piedzīvojumi kovida krīzes laikā un pēc tās. Mēģinājumi pārvarēt grūtības un sakārtot dzīvi. Bet tikmēr – lauku miers, cilvēki un vide iekaroja Lindu Mūrnieci ceļā uz jauniem mērķiem.
Pārējās dalībnieces šoreiz nestāstīja par izlasīto, jo sanācis lasīt tikai žurnālus, skatīties jaunās sezonas raidījumus televīzijā, aktīvi apmeklēt muzejus un teātrus vai arī lasa tik dīvainu grāmatu, ka nav vēl skaidrs, vai patīk un ko par to domāt.
Nākamā tikšanās 1. decembrī.