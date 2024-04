Ciemupes bibliotēkas lasītāju klubiņa “Dalies priekā” aprīļa tikšanās Informāciju sagatavoja Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja

8. aprīlī Ciemupes bibliotēkā notika lasītāju klubiņa “Dalies priekā” tikšanās. Marts bijis raibs lasīšanas mēnesis. Izrādās, vairākām lasītāju kluba dalībniecēm bija vilšanās izvēlētajā lasāmvielā un nācies to nolikt malā vai izlemt to nepabeigt. Tas ir tikai normāli, ka ne viss ko izvēlamies lasīt, būs mūsu gaumē. Par to nav jājūtas slikti vai jānosoda sevi, ka nepabeidzat grāmatu.