Tie bija ilgi gaidīti jaunumi, bērnu grāmatas un dzeja. Svētkos būs lasāmviela gan sev, gan ģimenei.
Liene devās apskatīt izstādi Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā «Prokrastinācija un radīšana». Viena no labākajām izstādēm, kas redzēta. Jauki apzināties, ka arī rakstnieki ne vienmēr varēja saņemties uzsākt savus rakstu darbus un vēlējās nodoties laiskumam. Kāds kvernēja Rīgas centra kafejnīcā, cits pastaigājās, cēla māju vai nodevās makšķerēšanai. Pārņēma nostalģija, iedvesma un prieks.
Māra devās uz Dailes teātra veģetāro trilleri «Dzen savu arklu pār mirušo kauliem», kurš balstīts Olgas Tokarčukas grāmatā «Stum savu arklu pār mirušo kauliem». Skatuves iekārtojums tiešām bija grandiozs, kad pusstundu lija lietus, prātā skaitīja naudu, cik kubikmetru tur aiztek. Vēlāk uz skatuves dega viss ar lielām liesmām, pat, sēžot zālē, varēja sajust karstumu, satraucās, vai nebūs jāsauc ugunsdzēsēji. Galvenās lomas atveidotāja Čulpana Hamatova izrādi spēlēja latviski, un viņai labi tas izdevās.
Rinalda iesaka somu autora Arto Pāsilinna grāmatu «Zaķa gads», izvēlējās šo grāmatu, jo kolekcionē zaķus. Kamēr lasīja, viņas lolojumdzīvnieks, smilškrāsas trusis Rudīte Žubīte, pamanījās nograuzt vākam stūri ar saviem asajiem zobiem. Šajā grāmatā atradīsiet farsu, humoru, domāšanu bez robežām, piemēram, ar govi iet cauri purvam, braucot ar kolēģi mašīnā, ierauga zaķi, izlemj iet zaķim līdzi. Vēlāk cietumā arī sēž kopā ar zaķi. Grāmata par to, kā būtu, ja būtu. Ieteicamais vecums norādīts 16+, varbūt tādēļ, lai neaizraujas ar ideju, ka patiesībā mums ir brīva griba izvēlēties, kā vēlamies veidot savu dzīvi.
Ieva iesaka Satu Remes «Hildu». Patīk skandināvu detektīvi, šeit notikumi risinās Islandē. Bija arī skarbi momenti, bet kopumā labs līdzsvars un viss pietiekami baudāmi, gan dabas apraksti, gan cilvēku savstarpējās attiecības, gan izmeklēšana. Izveidojusi lasīto grāmatu kladi, lai nejūk, kas lasīts, kas nav.
Rūta ir sapratusi, ka tas, ko raksta Dina Zoldnere, ir viņas gaumē, tādēļ arī iesaka jaunāko darbu «Tukšuma svars». Kāds baiss un prātam neaptverams notikums tiek risināts detektīva žanra ietvaros. Daļēji mistikas apvīts, bet, ja tā padomā, mūsdienās jau viss ir iespējams. Balstīts patiesā dzīvesstāstā. Kā jau iepriekš minējusi, par detektīviem nevar plaši stāstīt, jo var izbojāt citam lasītprieku.
Novembrī lasīja daudz: Rolandas Bulas «Oriona zvaigznāju», Vakara detektīvus par Auroru Tīgārdenu un «Veras» scenārija autora darbu. Arī iesāka Gunara Janovska «Ines».
Lai saturīgs svētku gaidīšanas laiks ar labu grāmatu!
Nākamā lasītāju klubiņa tikšanās 5. janvārī.