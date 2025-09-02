Otrdiena, 02.09.2025 22:22
Otrdiena, 02.09.2025 22:22
Elīza, Lizete, Zete
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 16:44

Ciemupes Tautas namā notiks ikgadējā rudens ziedu izstāde "Ziedēšana"

Ciemupes Tautas namā notiks ikgadējā rudens ziedu izstāde "Ziedēšana"
No 15. līdz 22. septembrim Ciemupes Tautas namā notiks ikgadējā rudens ziedu izstāde "Ziedēšana".

Izstādes iekārtošanā aicināts piedalīties ikviens Ciemupes iedzīvotājs, nesot ziedus no sava dārza līdz 14. septembrim.

Izstāde apskatāma bez maksas no pirmdienas līdz ceturtdienai 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00; piektdienās 9.00 - 17.00.

