Izstādes iekārtošanā aicināts piedalīties ikviens Ciemupes iedzīvotājs, nesot ziedus no sava dārza līdz 14. septembrim.
Izstāde apskatāma bez maksas no pirmdienas līdz ceturtdienai 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00; piektdienās 9.00 - 17.00.
No 15. līdz 22. septembrim Ciemupes Tautas namā notiks ikgadējā rudens ziedu izstāde "Ziedēšana".
Izstādes iekārtošanā aicināts piedalīties ikviens Ciemupes iedzīvotājs, nesot ziedus no sava dārza līdz 14. septembrim.
Izstāde apskatāma bez maksas no pirmdienas līdz ceturtdienai 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00; piektdienās 9.00 - 17.00.