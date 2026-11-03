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Otrdiena, 3. novembris, 2026 05:27

"Cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk!" Ogres rajona slimnīca saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu

OgreNet
"Cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk!" Ogres rajona slimnīca saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu
Fotokolāža: OgreNet
Otrdiena, 3. novembris, 2026 05:27

"Cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk!" Ogres rajona slimnīca saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu

OgreNet

Godinot veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmācijas nozares profesionāļus, pirmdien, 2.novembrī, pasniegti VM Atzinības un Pateicības raksti par nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā. Īpašā pasākumā Pateicības rakstu par 80 gados sniegto nozīmīgo ieguldījumu Ogres novada iedzīvotāju veselības aprūpē saņēma arī Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs un valdes locekle Ilze Trukšāne.

"Astoņas desmitgades — tas ir stāsts par cilvēkiem, profesionalitāti, atbildību un nepārtrauktu darbu sabiedrības veselības labā! Šis augstais novērtējums ir pateicība ikvienam, kurš šo gadu laikā ir bijis daļa no Ogres rajona slimnīcas — ārstiem, māsām, aprūpes personālam, administrācijas un tehniskajiem darbiniekiem. Ikviena ieguldījums ir palīdzējis veidot un attīstīt slimnīcu, kuras galvenā vērtība vienmēr ir bijis un būs cilvēks," pauž Ogres slimnīcas pārstāvji. 
Viņi izsaka pateicību visiem slimnīcas darbiniekiem — gan esošajiem, gan bijušajiem — par ieguldīto darbu, zināšanām un sirdsdegsmi, un sola turpināt "ar cieņu pret mūsu vēsturi un atbildību par nākotni rūpēties par Ogres novada un apkārtnes iedzīvotāju veselību."
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Foto: Veselības ministrija
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Foto: Veselības ministrija
Pasākuma laikā izskanēja daudz pateicības Latvijas veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem par katra darbu, profesionalitāti un ieguldījumu sabiedrības veselībā.
“Man ir bijis patiess pagodinājums būt daļai no šīs skaistās tradīcijas un godināt cilvēkus, kuru ikdienas darbs veido mūsu veselības nozari. Tā ir nozare, kurā netrūkst izaicinājumu, diskusiju un atšķirīgu viedokļu, kurā ne vienmēr spējam vienoties par labākajiem risinājumiem. Taču ir brīži, kad mēs visi spējam apstāties, paskatīties uz kolēģu paveikto un ar patiesu lepnumu pateikt paldies. Īpaši vērtīgi, ka šos cilvēkus un viņu ieguldījumu pamana un izvirza paši nozares kolēģi. Veselības nozare nav tikai sistēma, finansējums un lēmumi – tā pirmām kārtām ir cilvēki. Un spēja pamanīt otra labi paveikto darbu, novērtēt to un pateikt paldies ir ļoti cilvēcīga un cēlsirdīga īpašība. Manuprāt, tieši šī īpašību apvienība – nemiers, prasīgums pret sevi un nemitīgi centieni sasniegt arvien labākus rezultātus, vienlaikus saglabājot sirsnību un savstarpēju cieņu, – vislabāk raksturo mūsu veselības nozari. Aiz katra sasnieguma ir cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk, nekā no viņiem tiek prasīts, un viņi ir pelnījuši, lai viņu darbu pamana un novērtē,” ceremonijā sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri. 
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