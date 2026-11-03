"Cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk!" Ogres rajona slimnīca saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu

"Astoņas desmitgades — tas ir stāsts par cilvēkiem, profesionalitāti, atbildību un nepārtrauktu darbu sabiedrības veselības labā! Šis augstais novērtējums ir pateicība ikvienam, kurš šo gadu laikā ir bijis daļa no Ogres rajona slimnīcas — ārstiem, māsām, aprūpes personālam, administrācijas un tehniskajiem darbiniekiem. Ikviena ieguldījums ir palīdzējis veidot un attīstīt slimnīcu, kuras galvenā vērtība vienmēr ir bijis un būs cilvēks," pauž Ogres slimnīcas pārstāvji.
Viņi izsaka pateicību visiem slimnīcas darbiniekiem — gan esošajiem, gan bijušajiem — par ieguldīto darbu, zināšanām un sirdsdegsmi, un sola turpināt "ar cieņu pret mūsu vēsturi un atbildību par nākotni rūpēties par Ogres novada un apkārtnes iedzīvotāju veselību."
Foto: Veselības ministrija
Foto: Veselības ministrija
Pasākuma laikā izskanēja daudz pateicības Latvijas veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem par katra darbu, profesionalitāti un ieguldījumu sabiedrības veselībā.
“Man ir bijis patiess pagodinājums būt daļai no šīs skaistās tradīcijas un godināt cilvēkus, kuru ikdienas darbs veido mūsu veselības nozari. Tā ir nozare, kurā netrūkst izaicinājumu, diskusiju un atšķirīgu viedokļu, kurā ne vienmēr spējam vienoties par labākajiem risinājumiem. Taču ir brīži, kad mēs visi spējam apstāties, paskatīties uz kolēģu paveikto un ar patiesu lepnumu pateikt paldies. Īpaši vērtīgi, ka šos cilvēkus un viņu ieguldījumu pamana un izvirza paši nozares kolēģi. Veselības nozare nav tikai sistēma, finansējums un lēmumi – tā pirmām kārtām ir cilvēki. Un spēja pamanīt otra labi paveikto darbu, novērtēt to un pateikt paldies ir ļoti cilvēcīga un cēlsirdīga īpašība. Manuprāt, tieši šī īpašību apvienība – nemiers, prasīgums pret sevi un nemitīgi centieni sasniegt arvien labākus rezultātus, vienlaikus saglabājot sirsnību un savstarpēju cieņu, – vislabāk raksturo mūsu veselības nozari. Aiz katra sasnieguma ir cilvēki, kuri ik dienu dara vairāk, nekā no viņiem tiek prasīts, un viņi ir pelnījuši, lai viņu darbu pamana un novērtē,” ceremonijā sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri.